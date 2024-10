Od čudesnog Kovačića jedino je bolji Haaland: 'Nigdje ga nije bilo, sada je dirigent u Cityju!'

Mateo Kovačić (30) nastavio je sa sjajnim igrama u dresu Manchester Cityja i u sedmom kolu Premier lige, u kojem su "građani" ugostili Fulham na Etihadu i pobijedili 3-2. Gosti su neočekivano poveli u 26. minuti golom Andreasa Pereire, ali je Kovačić "ubacio u višu brzinu" i vratio City u igru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:37 Gvardiol i fotka iz djetinjstva | Video: Manchester City FC

"Vatreni" je najprije u 32. minuti odlično reagirao i zabio odbijenu loptu s 15-ak metara nakon Cityjeva kornera, a u sličnom je stilu zabio svoj drugi gol u 47. minuti, kada je primirio loptu i sjajnim udarcem zabio svoj treći gol u Premier ligi ove sezone.

City nije igrao najbolju utakmicu, ali Kovačić ga je odveo do boda. To prepoznaju i na Otoku, gdje su puni hvale za Kovačića nakon što je Rodri otpao do kraja sezone zbog ozljede.

- Kovačić je većinu prve sezone proveo kao druga opcija iza Rodrija. Činilo se kao da će Hrvat još više pasti u hijerarhiji Cityja nakon što se Gundogan vratio u klub. Iznenada je, iz ničega, Kovačić postao dirigent orkesta u Manchester Cityju! Činilo se kao da će gubitak Rodrija uništiti nade za petu uzastopnu titulu prvaka, ali možda bude potpuno drugačiji slučaj. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, pa je tako Kovačić dočekao svoj trenutak. Povlači konce u Cityjevom veznom redu u ovom dijelu sezone - piše The Sun, koji je dodao...

Statistika Mateo Kovačić

Foto: Sofascore za 24sata

- Kovačićev talent nikad nije bio upitan, naravno. Četiri puta je osvajao Ligu prvaka, to je dovoljan dokaz. Ali na popisu zvijezda koje su na Etihadu, morate dugo čitati popis imena kako bi došli do njegovog. Kovačić je fantastična opcija na klupi, ali je za većinu navijača Cityja on sporedni igrač, a ne velika zvijezda. Napišimo to ovako, neće puno djece nositi dres s njegovim imenom na leđima, barem nisu do prije nekih mjesec dana! - zaključuje britanski list.

Kovačić ima već tri gola ove sezone u Premier ligi za City. Deset od 17 zabio ih je Erling Haaland, a Mateo je drugi golgeter u redovima aktualnog prvaka! Jedan je gol zabio i Gvardiol.

Goal je Kovačiću dao najbolju ocjenu od igrača Manchester Cityja i piše kako bi se izostanaka Kevina De Bruynea mogao puno manje osjetiti ako ovako nastavi.

- Mateo je preokrenuo utakmicu s dva gola, a odsustvo Kevina De Bruynea osjetit će se puno manje ako Kovačić ostane tako utjecajan prema naprijed - piše.

Odličnu ocjenu, najbolju u obrani Cityja, dobio je i Gvardiol, kojeg je Goal ocijenio sedmicom.

Statistika Joško Gvardiol

Foto: Sofascore za 24sata

- Možda je spasio utakmicu za City kada je blokirao udarac Jimeneza u 76. minuti.