Od Rijeke do Rijeke, s korona stankom u međuvremenu. Hajduk je nakon pobjede u Rijeci prije dva tjedna zaronio u prisilnu stanku zbog korona virusa koji se probio u njihovu svlačionicu, a nogometu se vraćaju sutra, ponovo na Rujevici.

Oslabljeni prisilnom pauzom i s nekoliko izostanaka bitnih igrača, ali i pojačani za tri nova igrača, Livaju, Fossatija i Kačaniklića koji su se priključili na kraju prijelaznog roka. Novi zahtjev, nova momčad, a novi je moment i što Tramezzani više neće odgovarati pitanja na engleskom jeziku. Nije se to pokazalo sretnim rješenjem, pa su u Hajduku posegli za novim - Tramezzani odgovara na svom materinjem talijanskom jeziku, a prevodi mu kolegica Mirta Šurjak koja među ostalim kvalitetama tečno govori i šest jezika.

Kakvo je stanje u vašoj momčadi i ima li igrača koji nisu spremni za 90 minuta u Rijeci?

- Korona virus je ozbiljan problem i nije za šalu. Igrači treniraju, srećom, vratili su se bez većih problema, ali nakon što su bili deset dana zatvoreni u kući, nisu u idealnom stanju. Neki još nisu spremni, neki su još uvijek pozitivni...

Dosta promjena je bilo u ova dva tjedna, neki su otišli poput Gyurcsa, Jradija i Caktaša, neki su došli. Je li ovaj Hajduk jači ili slabiji?

- Dolaskom Livaje, Fossatija i Kačaniklića ova je momčad nova, nije više ista, ne samo individualno, nego i kad je u pitanju sustav igre. Veseli me da su to igrači koji su izrazili želju da dođu, nije ih samo Hajduk tražio, nego su i oni željeli doći. To je dobar znak.

Rijeka nije u dobrom momentu, ali će biti motivirani. Kako njih očekujete?

- Rijeka je jako dobra momčad, momčad koja želi igrati nogomet. Neki rezultati koje su postigli u zadnje vrijeme nisu dobri, ali Rijeka protiv Hajduka uvijek igra posebnu utakmicu, utakmicu života rekao bih, kao i mnogi klubovi koji igraju protiv nas.

Zašto je ova utakmica tako važna kad ima još dosta utakmica do kraja prvenstva?

- Za nas i Rijeku ovo je važna utakmica, s posebnim motivima. Za sve momčadi je poseban motiv kad je na drugoj strani Hajduk.

Hoće li trojica novih igrača početi od prve minute?

- Njih trojica nisu imali problema s koronom, još nisam odlučio, imamo još jedan trening.

Tko će pucati kazneni udarac ako ga bude?

- Probali smo nekoliko igrača, imam četvoricu u glavi, ali o tome ću odlučiti u trenutku utakmice. Pritisak važnosti tog trenutka donosi i to da su igrači pod pritiskom, i normalno je i da je lopta teška u tom trenutku. Odlučit ću na terenu, zavisit će i o razvoju utakmice.

U Rijeci ste odigrali 3-5-2, to su kopirali i Gorica i Osijek. Možete li skupiti tri stopera i možete li opet odigrati u istom sustavu?

- Ne vjerujem, nastupi Vuškovića, Simića, Čoline... su u pitanju, momčad ću sastaviti u dogovoru s liječnikom. U budućnosti ću se pokušati držati tog sustava, ali zadnja linija će doživjeti izmjene, i bit će jako teško sutra odigrati u toj impostaciji.

Gdje vidite Fossatija, je li Livaja polušpic ili klasičan napad, i koja je pozicija Kačaniklića?

- Livaja je vama jako dobro poznat, igrao je u Italiji za tri kluba, jako ga dobro poznajem, igrač je to koji radi razliku. On ima fantastičan osjećaj za gol, vidjet ćemo koja je njegova prava pozicija. Zanimljivo je da smo nas dvojica u karijerama bili u četiri ista kluba, Inter, Cesena, Atalanta i Lugano. On voli igrati s loptom, naći ćemo dobru poziciju i za njega i za ostale. Fossati je igrao za mlađim uzrastima u Interu i Milanu, on je "šestica" ali može igrati na svim pozicijama u sredini terena. Kačaniklić ima dobru tehniku i kvalitetu, idealna pozicija je druga špica, voli se otvarati i širiti prostor.