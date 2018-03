Od Meksika do Meksika: 'Ludu glavu' smirio je Niko Kovač...

Od Meksika 23. lipnja 2014., u trećoj utakmici brazilskog SP-a, do Meksika 28. ožujka 2017., u prijateljskoj utakmici, Ante Rebić za reprezentaciju je odigrao ukupno 122 minute. No nakon drugog Meksika priča je potpuno drukčija nego nakon prvog.

Tog ranog ljeta 2014. u Recifeu s nekoliko je prodora pokazao koliko doista može, a onda brutalno startao na Carlosa Peñu i zaradio crveni karton. Koji ga je isključio iz utakmice, ali i iz reprezentacije.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Niko ga smirio

Godinu dana nije se vratio u nju, sve do Gibraltara i Italije u lipnju 2015., a zatim je slijedila nova stanka. Dvije i pol godine trajao je Rebićev povratak. Tražio se kroz Fiorentinu, Leipzig i Veronu, ali nije se pronašao sve do Eintrachta.

I Nike Kovača, čovjeka koji je i tad, u Recifeu, bio na klupi. Razočarano je gledao svog “lieblinga” kako, sav crven, odlazi u svlačionicu, ali to ga nije spriječilo da ga dovede u Eintracht čim mu se za to pružila prva prilika. Ljubav je trajala još otkad je Niko Kovač bio izbornik mlade reprezentacije, a Rebić njezin glavni igrač.

- Često me kritizirao i više nego druge, zbog toga mi nije bio posebno simpatičan u početku naše suradnje. No sad shvaćam da je sve radio u najboljoj namjeri, za moje dobro, da je on stručan i radišan trener, ali i pošten čovjek - kazao je Rebić o treneru koji mu je dao nekoliko velikih šansi tijekom karijere.

Foto: Hasan Bratic/DPA/PIXSELL

Ante mu to danas vraća s kamatama, jedan je od najboljih njegovih igrača, a od svega toga korist bi mogla imati i Hrvatska. Ovaj drugi Meksiko, iz noći na srijedu, to je i pokazao.

Bolji, jači i zreliji Rebić bio je igrač utakmice, toliko dobar da je sad, barem tako kaže Zlatko Dalić - ispred Perišića.

Od Meksika do Meksika...