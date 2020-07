'Od prve minute mi se ne sviđa mentalitet momčadi. Vidjet ćemo nakon sezone što dalje'

Nikad kao trener nisam pobijedio Dinamo..., zabunio se Kulešević, pa ga je Mirta Šurjak ispravila: 'Mislite, Hajduk?' Ma, da, ispričavam se, Dinamo sam dobio, Hajduk nikad do danas, rekao je Osijekov trener

<p>Ma što ću uopće pričati o igri, sramotna je! Mi uopće nemamo igru! - sipao je gorčinu nakon <a href="https://www.24sata.hr/sport/ovo-je-sramota-nasa-igra-je-vic-trebamo-biti-10-puta-bolji-704047">poraza Hajduka od Osijeka 1-0</a> Basel Jradi.</p><p>A onda je jednom rečenicom neizravno prozvao trenera Igora Tudora:</p><p>- Prije stanke nismo igrali sjajno, ali smo barem pobjeđivali. Sad uopće nemamo igru, ovo je vic. Ovo je velika šansa za klub, možemo u Ligu prvaka, a mi ovako igramo! Sramota! Igra ne funkcionira, dođemo do zadnje trećine, a onda nema kreativnosti, oštrine, samo stanemo. Da, još možemo u Europu, ali moramo igrati deset puta bolje</p><p>Zvižduci možda nisu bili tako gromoglasni kao nekad. Iz jednog jedinog razloga: na tribinama je bilo za Poljud samo 5816 gledatelja.</p><p>Ali Hajdukovi su navijači još jednom ostali zakinuti, ljutiti, tužni i razočarani. I Osijek je pjevao u poljudskoj svlačionici, a sezona je ionako rekordna po broju poraza. Teški dani Igora Tudora se nastavljaju, Hajduk je kod kuće izgubio i od Osijeka 1-0, krasno je zabio <strong>Petar Bočkaj</strong> iz slobodnog udarca s 30-ak metara (ubačaj koji nitko nije dirao) i sada je Hajduk iza lokosa i Osječana. Ma ni sedam bodova ispred Gorice više ne izgleda kao zicer da će biti dovoljno za mjesto u Europskoj ligi!</p><p>Tudor u 14 utakmica na klupi ima šest pobjeda, remi i sedam poraza! Ma da je na klupi Slavena Belupa, bio bi neuspjeh, a ne Hajduka...</p><p>- Psihički je moment loš, težina se osjeća u svlačionici i prije utakmice, na meni je da izvučem maksimum u teškoj situaciji. To nije prvi put u ovoj sezoni, bilo je toga i s bivšim trenerom. Treba ostati tri kola pa sjesti i vidjeti što dalje - govorio je Tudor nakon susreta.</p><p>Prvi put je večeras rekao da će na kraju sezone vidjeti što dalje...</p><p>- Jradijeva izjava? Dali su dečki sve od sebe, stvar je psihološke blokade već par kola i na meni kao treneru je da ih izvučem, iako imamo mladu, zelenu momčad. Jairo nije trenirao u kontinuitetu, Ismajli se ozlijedio, sve su to male stvari koje čine razliku. Realizacija nam je problem, zato i rotiram toliko krila, tražim da daju gol ili asistiraju, a toga je malo. I napadači malo zabijaju, i vezni, a ako ne daješ golove, teško ćeš pobjeđivati. Prekidi? To je neiskustvo. Cilj je psihološki doći na nivo da možemo odigrati u našim mogućnostima, jer to sad ne radimo - nastavio je Tudor, pa znakovito rekao:</p><p>- Od prve minute mi se nije dopao mentalitet momčadi. Treba nakon tri preostala kola sjesti i donijeti najbolju odluku za klub.</p><p>Eto, i drugi put je najavio odluku na kraju sezone... Jer već je pritisak na njega velik, a rezultat - nikad grozniji!</p><p>Onda je pred Mirtu Šurjak stao pobjednički trener Ivica Kulešević. I dobro se zbunio. Ne znamo je li zbog Mirte ili pobjede...</p><p>- Kao trener još nisam imao čast pobijediti Dinamo...</p><p>Nakon desetak sekundi ubacile se Mirta:</p><p>- Mislite, Hajduk?</p><p>- Ma da, ispričavam se. Pobijedio sam Dinamom, ali nikad Hajduk i ponosan sam na igrače - nastavio je Kulešević ozbiljno, kao da ništa nije bilo.</p><p>- Dobro smo otvorili, znali smo da će potom Hajduk ići na sve ili ništa, nismo zabili drugi i na kraju smo strepjeli do zadnje minute. Kad sam preuzeo momčad, puno smo zabijali, ali i primali. Malo smo promijenilio filozofiju, iako ne igramo bunker, publici se dopada naša igra. Stvaramo dosta šansi, ali smo otraga jako dobri. Hajduk? Ima turbulencija, negativna serija, ali hrvatskom nogometu treba veliki europski Hajduk i nadam se da će se vratiti.</p>