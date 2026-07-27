Od Tijane Ajfon do finala SP-a. Slavko Vinčić otišao u mirovinu!

Tjedan dana nakon što je sudio finale Svjetskoga prvenstva stigla je odluka kojom je iznenadio nogometni svijet. Slovenac Slavko Vinčić (46) ide u mirovinu! Potvrdio je to i Nogometni savez Slovenije. Prošli tjedan Međunarodni institut za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS) proglasio ga je najboljim sucem Mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. "Bio je jasan i autoritativan u disciplinskim mjerama, što je karakteristično za elitne suce", pojasnili su.

Mariborčanin je međunarodni sudac postao 2010. i sudio velike važne utakmice na Uefinoj razini, finale Europske lige između Eintrachta i Rangersa 2022., dvije godine potom i finale Lige prvaka između Real Madrida i Borussije Dortmund. IFFHS ga je te godine proglasio drugim najboljim sucem svijeta.

Na reprezentativnoj je razini na velikim natjecanjima debitirao 2012. u Poljskoj i Ukrajini kao šesti sudac i dodatni pomoćnik u timu Damira Skomine, sudio je četvrtfinale Europskog prvenstva između Njemačke i Grčke. Četiri godine potom u Francuskoj imao je istu ulogu

Foto: Lee Smith

Skandal koji mu nije naštetio karijeri

Malu mrlju na njegovu karijeru bacio je skandal iz 2020., kad su ga priveli u akciji bosanskohercegovačke policije u Bijeljini. Među uhićenima je bila i srpska starleta Tijana Maksimović, umjetničkog imena Tijana Ajfon, koju su sumnjičili za organiziranje prostitucije i podvođenje. U vikendici kod Bijeljine, gdje je policija privela više ljudi, pronašli su oružje, kokain, pancirke, telefone, laptope i novac. Vinčić je tvrdio da se ondje našao slučajno, nakon poslovnog sastanka. No priznao je da je odlazak tamo bila greška.

- Sjedio sam za stolom s društvom, odjednom je došla policija i dogodilo se što se dogodilo. Nemam nikakve veze sa skupinom koja je uhićena i privedena, a tako ni moji poslovni partneri. Cijeli događaj prikazan je previše dramatično. Mi nismo imali ništa s tim. Nije bilo orgija, nisam vidio nikakvo oružje. Sjedili smo kao društvo kad je policija uletjela oko 20 sati uletjela - otkrio je jednom prilikom.

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Taj slučaj nije mu naštetio. Glavni je sudac prvi put bio na Euru 2021., gdje je sudio dvije utakmice grupne faze i četvrtfinale.

Nakon Collinine prozivke se tresao

Prvi je put sudio Svjetsko prvenstvo 2022. u Katru, na dvama utakmicama uz još jednu kao četvrti sudac. Na proteklom je Euru u Njemačkoj dijelio pravdu u dvoboju Francuske i Španjolske, a kulminacija uoči oproštaja uslijedila je u Sjevernoj Americi, gdje je lani sudio Svjetsko klupsko prvenstvo, a potom i ovogodišnji Mundijal. Šef Fifine sudačke organizacije Pierluigi Collina nominirao ga je za finalni dvoboj između Španjolske i Argentine (1-0).

- Prije svega, šok. Zatim sreća. Tresao sam se. Nevjerojatna je čast dobiti finale Svjetskog prvenstva. To je nešto što je samo san za suca, za mladog suca kada počinje. Zato sam vrlo ponosan, vrlo ponosan na sebe i na svoju ekipu - rekao je Vinčić.