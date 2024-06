Pješice od Varaždina do Berlina: 'Bježao sam od poplave, prošao sam 1000 km, imam 27 žuljeva'

U Berlin sam stigao 14. lipnja u 13 sati i 14 minuta. Suzu sam pustio kad sam stigao ovdje u 'vatreni' kafić, teško je, trenutačno sam na -10 što se tiče fizički, psihički što se tiče emocija. Još nisam svjestan toga svega što sam učinio, ali polako, rekao je za 24sata Kristijan Detić, navijač hrvatske nogometne reprezentacije koji je iz sela Črešnjeva kraj Varaždina pješice stigao do Berlina.

Stigao je dan prije nego što 'vatreni' otvaraju put na Europskom prvenstvu protiv Španjolske, a kako je bilo problema s ulaznicama, upitali smo ga jesu li njegove spremne...

- Hah, to me pitalo milijun ljudi. Imam karte za sve tri utakmice, a sad ću svima reći, za zadnju utakmicu sam poklonio kartu jer sam stvarno razočaran s ovim preprodavačima što karte prodaju za 500-600 eura, to za mene nisu ljudi. Bio sam te sreće da su me izvukli u ždrijebu, ali u Leipzigu nažalost neću biti zbog obiteljskih i poslovnih stvari pa sam kartu poklonio bratiću, neka ide - objasnio je Kristijan.

POGLEDAJTE VIDEO: Kristijan Detić pješice iz Hrvatske stigao do Berlina

Pokretanje videa... 07:01 Kristijan Detić pješačio iz Hrvatske do Berlina | Video: Mato Galić/24sata

Težak je to put, a kad je čovjek 'sam sa sobom' u tim trenucima, svakakve misli prolaze kroz glavu. Odustajanje? To ne.

- Što se tiče odustajanja, nije bilo ni u jednoj sekundi. Isplanirao sam to dosta dobro, a najteže etape, ne znam sva mjesta, 'ubijali' su me ti 'dorfovi' i 'burgovi'. Kiša me pratila četiri pet dana kad sam ulazio Passau, Straubing - Regensburg. Hodao sam po kiši i u Passau stigao totalno mokar, imao sam sa sobom odjeće za tri dana i to sve je bilo mokro, a nasreću mi se javila jedna obitelj iz Straubinga te su me ugostili - objasnio je Kristijan pa nastavio:

- Kad sam se probudio, čovjek mi je rekao 'ej Kiki, oko 8 km od nas je poplava'. Tad sam sjeo na vlak i odvezao se 40 km da to sve izbjegnem i samo u tom trenutku sam mijenjao rutu, išao sam prema češkoj granici.

I to je bila jedina promjena rute zbog koje je i stigao dan ranije u Berlin, a ne na sam dan utakmice. Tenisice su poprilično izlizane, a ono što je u njima, kaže, i nije za javnost.

Berlin: Kristijan Detić iz Črešnjeva prošao pješice 1000 km i došao do Berlina | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Tenisice sam imao jedne jedine na nogama. Kupljene su nove prije nego sam krenuo, ali nije toliko do tenisica. Mislim da nije primjereno da skinem tenisice i pokažem vam stopala. Nakon desetog dana imao sam 17 žuljeva, a jučer kad sam stigao 30 kilometara od Berlina, izbrojao sam na brzinu 27 komada. Fotografije nisu za javnost - našalio se pa objasnio 'male tajne':

- Sačuvao me baby puder. Procedura svaki dan ujutro je najprije čarape pune pudera, voltaren gel na mišiće i magnezij u granulama pa krećemo.

krenuo je na put 26. svibnja, trebalo mu je 19 dana do Berlina, a vodila ga je ljubav prema 'vatrenima' i avanturistički duh.

Berlin: Kristijan Detić iz Črešnjeva prošao pješice 1000 km i došao do Berlina | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Kad sam kretao rekao sam da je ovo moja želja za avanturom te sam to spojio s navijanjem. Kome god sam to pričao, rekao sam da sam lud. Zato sam rekao, ajmo prebaciti lopticu, radim ovo iz ljubavi prema 'vatrenima', navijanju, a ako Bog da, nadam se da ću dobiti na poklon od HNS-a dres s potpisom svih igrača. Pa ako ljudi ne vjeruju u drugu priču, da će u prvu povjerovati - objasnio je.

Supruga i djeca stižu iz Hrvatske te će zajedno ići na utakmice, a nakon svega se mnogo lakše prisjetiti početka puta.

- Početkom godine sam odlučio da ću to napraviti, a uskom krugu prijatelja sam rekao da to nikome ne govore. Napominjao sam da neću medije, a sad vidim da bez toga ne ide, a ženi sam to prezentirao tri tjedna prije pokreta, to je bio najveći problem. Jako dobro sam joj prezentirao pa je popustila - zaključio je kroz smijeh.