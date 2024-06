Dalić: Žao mi je što Olmo ne igra za nas. Modrić: Neka oni objasne kako će me zaustaviti

Pripreme su odrađene, Zlatko Dalić izbrusio je posljednje detalje, a u subotu kreće ono što iščekujemo mjesecima. Hrvatska će od 18 sati protiv Španjolske istrčati na travnjak berlinskog Olimpijskog stadiona pred 35 tisuća hrvatskih navijača. Tolika je barem procjena, a moglo bi ih se skupiti i još više.

Pokretanje videa... 01:20 Dečki iz Sibinja kraj Slavonskog Broda krenuli na utakmicu | Video: 24sata/Martin Miloloža

Euforija je zahvatila sve Hrvate, vjeruju u pobjedu protiv 'furije' na otvaranju Europskog prvenstva, a utakmicu su najavili izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.

Luka Modrić

Kako komentirate izjave španjolskih reprezentativaca o tome kako vas planiraju zaustaviti?

- Čudno pitanje. Ali to pitajte Španjolce, neka vam objasne kako to misle napraviti.

Kako bi ste usporedili ovu generaciju Španjolske s onom koja je osvajala Euro?

- Ne volim uspoređivati generacije. One koje su osvajale dva Eura i Svjetsko prvenstvo su bile posebne, jedna od najboljih generacija španjolske u povijesti. Sigurno da je i ova generacija puna talenta, imaju dobar miks mladosti i iskustva. Neki su navikli igrati ovakve utakmice i turnire, tako da vrlo dobra su momčad. Jako brzi, pogotovo na krilnim pozicijama, imam jako dobro mišljenje o španjolskoj reprezentaciji.

Dojmovi uoči utakmice?

- Svi želimo igrati protiv velikih momčadi kao protiv Španjolske. Veselimo se utakmici protiv Španjolske, igrali smo puno puta protiv njih, znamo da će detalji odlučivati. Moramo biti pravi u svakom trenutku, nikad nam ne dosadi igrati tako velike utakmice. Mi želimo veliki rezultat. Zadnjih godina na Svjetskim prvenstvima i Ligi nacija pokazali smo kako pripadamo vrhu svjetskog nogometa, na Europskim prvenstvima nam je falio uvijek taj korak, puni smo samopouzdanja.

Prve minute na velikom natjecanju ste odigrali za Hrvatsku ovdje 2006., 18 godina kasnije ste i dalje tu. Je li vam malo čudno kad i dalje neki na Hrvatsku gledjau kao na "dark horse" natjecanja?

- Uvijek sam vjerovao u sebe, ali uvijek kažem da mi je netko dao papir i rekao što želiš u karijeri, u kojem smjeru da se odvija, bilo bi me strah i to napisati. Nisam očekivao da ću toliko igrati, ali tu sam i dalje. Sretan sam, veselim se novom velikom natjecanju. Sjećam se atmosfere 2006. na ovom stadionu, možda i najbolja kojoj sam ikad prisustvovao. Nas ne smeta gleda li netko na nas kao "dark horse", što nas nitko ne stavlja kao favorite, nama je najbitnije što mi radimo, da smo fokusirani na sebe, da pokažemo zajedništvo koje nas je krasilo godinama.

Ova reprezentacija je malo drukčija, puno je novih igrača ušlo u prvi plan, Perišić se tek vraća. Koja je najveća snaga ove reprezentacije?

- Po meni, to je naše zajedništvo. Ostalo je dosta igrača na okupu iz Katra, došli su novi mladi, oni su pokazali u puno utakmica da se može na njih računati, da donose razliku. To smo i mi radili kad smo bili mlađi. To je plus za sve nas. Drago mi je što se Perišić vratio, ovo što je igrao, polako dolazi u formu, naša najveća snaga je naše zajedništvo.

Malo o toj novoj Španjolskoj. Svi ističu Yamala i Pedrija, ova momčad igra drugačije nego prijašnje generacije?

- Baza je više prije bila Barcelona i Real, danas vidimo da su tu klubovi iz svih klubova, izbornik daje priliku i drugim igračima. To je njihova snaga, taj talent i raznovrsnost, mladost. Kako ih ja vidim, što sam ih gledao, jedni su od favorita. Očekuje nas teška utakmica, nadam se da ćemo mi biti pravi, ako budemo takvi, možemo napraviti velike stvari, sutra postići dobar rezultat.

- Kad čujem ove stvari o sebi, osjećam se dosta staro, ha, ha. Godine nisu bitne, je li netko mlad ili star, najbitnije je ono na terenu. Yamal je ove godine pokazao nevjerojatne stvari, s pravom ga svi ističu kao veliku opasnost Španjolske. Strašan potencijal, pred njim je velika karijera.

Koliko si napredovao od svog prvog velikog natjecanja s Hrvatskom?

- Od te 2006. sam napredovao kao igrač u svim segmentima, iskusniji sam. Uvijek mi je teško pričati o sebi, radije neka to rade drugi.

Je li ovo zadnja šansa za tvoju generaciju da osvoji trofej? Kako se osjećaš zbog toga?

- Grupa je dosta teška, možda i najteža na turniru. Ali želimo veliki rezultat, zadnjih godina smo pokazali nogomet na visokoj razini, bili u rangu najboljih na svijetu, vjerujem da to možemo ponoviti i na ovom Euru - zaključio je Modrić.

Pred mikrofone je potom stao Zlatko Dalić.

Olmo je rekao kako Hrvatska ima veliki nacionalni naboj.

- Temeljni ključ naše igre je kvaliteta, ali i taj nacionalni naboj je važan faktor. Sigurno kad se igra za reprezentaciju je motiv na najvišoj razini. Hvala Olmu na pohvalama, žao mi je što nije kod nas u reprezentaciji.

O utakmici protiv Španjolske...

- Dobili smo najtežu moguću grupu, to svi priznaju. Važan je start, sjetite se SP-a u Katru kad smo prvo igrali s Marokom, taj bod nam je puno značio za kasnije. Ne idemo s ciljem prema remiju, želimo se pokazati u najboljem svjetlu, želimo pobijediti, nikoga se ne bojimo. Idemo dobiti, bit će teško, jako zahtjevno, ali kao uvijek, vjerujem u našu reprezentaciju.

Jednom ste rekli da ste bili kao navijač 2006. u Berlinu, pamtimo i suze Cice Kranjčara. Sutra bi moglo biti i više naših navijača. Dosta obećavajuće izgledaju i vaše opcije s klupe, je li ovo po širini kadra najbolja reprezentacija u vaše doba?

- Bio sam tu 2006., bio sam daleko kod semafora i navijao, uživao u ambijentu. Očekujem sutra još više naših navijača, to je nama obveza da damo maksimum zbog svih tih ljudi. Imamo kvalitetu, imamo zajedništvo. Bez kvalitete ne bismo mogli raditi te rezultate, imamo puno dobrih rješenja. Perišić se vratio, svaki trening je sve bolji, imamo 15-16 igrača koje možemo staviti u svakom trenutku.

Hoće li Joško Gvardiol biti spreman za Yamala?

- Joško je odigrao sjajnu sezonu u Man. Cityju, on nam je jedan od ključnih igrača, pred njim je još bolja karijera. Sposoban je zaustaviti svakog napadača Španjolske, bit će spreman, vjerujem da će sam, ali i uz pomoć suigrača zaustaviti Yamala, Pedrija, Williamsa... Mi igramo kao momčad, ne kao pojedinci, vjerujem da Joško to može napraviti.

Španjolska je poznata po posjedu lopte...

- Posjed lopte je njih stil igre, to je fenomenalno, posjed po 60-70%, tako su unišptavali suparnike. Sad je mala promjena, sad su okomitiji, sad imaju brže igrače na boku u odnosu na Ligu nacija. Trebamo i mi čuvati loptu, igrati kako oni ne vole, a to je čuvati loptu.

Razmišljate li o osveti za porazima na prošlom Euru i u finalu Lige nacija?

- Mi nemamo želju za revanšom, Španjolska je na zadnjem Euru bila bolja, pogotovo prvo poluvrijeme. Liga nacija je bila izjednačena utakmica, dobili su nas na penale. Mi nemamo želju za osvetom, ali imamo želju za pobjedom.

Dileme oko sastava?

* Sastav znam odavno, na čisto smo što i kako želimo. Imamo i široku klupu, tu možemo napraviti dodatan progres. Bit će sve bolji, nemam pravo se žaliti ni na što, nemam pravo biti pesimist, vjerujem u reprezentaciju, idemo dati sve od sebe.

Španjolske medije je zanimalo bi li Dalić volio da Olmo ovaj turnir igra za Hrvatsku?

- Si - odgovorio je Dalić na španjolskom.