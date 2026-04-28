Odbojkašice Mladosti uzele su dvostruku krunu! Nakon kupa, osvojile su hrvatsko prvenstvo

Odbojkašice Mladosti osvojile su duplu krunu. Nakon nedavnog slavlja u kupu, zasluženo su postale su i prvakinje Hrvatske nakon što su u četvrtom susretu finala doigravanja na gostovanju pobijedile Ribola Kaštela sa 3-1 (23-25, 25-23, 25-18, 25-20), te ukupno sa 3-1 pobijedile u finalnoj seriji.

Četvrta utakmica finala doigravanja otišla je na stranu Mladosti nakon 126 minuta igre. Cijela je serija tako okončana sa 3-1 za Mladost kojoj je ovo 19. naslov hrvatskih prvakinja.

Zagrepčanke su pokazale ipak puno više u ovoj finalnoj seriji, a ne treba smetnuti s uma da su i u play-off startale kao pobjednice regularnog dijela Superlige, te da su u ovoj sezoni osvojile i domaći Kup, također protiv Ribola Kaštela.

Prvi je set očekivano od početka bilo ispitivanje trenutnih snaga i mogućnosti. Mladost je vodila u početku susreta, minimalno, ali nakon 9-8 domaće rade seriju od 6-0 za vodstvo od 14:9. Mladost je uzvratila serijom, 9-0 za 19-15. No, tu nije bio kraj priči sa serijama poena, odmah uzvraća Ribola sa sedam poena u nizu i opet uzima rezultat u svoje ruke (22-19). Do kraja su to uspjele sačuvati i dobiti set sa 25-23.

Mladostašice su uzvratile dobivši drugi set sa 25-23. Niti treći set nije bio bitnije drugačiji, Mladost je kontrolira tempo igre na krilima nezaustavljive Owino koja je u ranoj fazi ovoga seta izašla nakratko zbog ozljede skočnog zgloba, ali nakon liječničke pomoći vrlo brzo se vratila na teren. U tom trećem setu, koji je Mladost dobila sa 25-18, Ribola je samo jednom povela, 7-6.

Kontrolirana igra gošći Mladosti, pogotovo u napadu preko sredine te bloku, nastavila se i u četvrtom setu. Ribola nikako nije uspijevala uspostaviti svoju igru, i Mladost je uvjerljivo hitala ka novoj tituli prvakinja Hrvatske. Niti u tom posljednjem setu u ovoj sezoni nisu dozvolile domaćima niti jednom pozitivan rezultat, na kraju su set okončale sa 25-20 za veliko slavlje zbog povratka pobjedničkog trofeja na Savu.

Mladostašice su i statistički bile uvjerljive u ovoj utakmici - napad 62-39, blok 11-5, prijem servisa 40-36%, dok su domaće bolje servirale (9-6) te napravile manje pogrešaka (19-33).

Pamella Owino je bila prvo ime susreta, ali i cijele finalne serije. Na kraju je upisala 31 poena, uz tri as servisa. Mirta Freund dodala je 15, uz 4 bloka, a Rita Bogati Pantelić 11. Kod Ribole istaknula se Nina Strize sa 23 poena.

- Osvojile smo naslov, pobijedile smo. Došle smo u Kaštela odlučne. Trebalo nam je to da se mentalno vratimo nakon zadnjeg poraza ovdje. Drago mi je da smo uspjele. Trener Boieri je zaslužan za to, rekla je nakon osvajanja naslova kapetanica Mladosti Ana Ištuk.

- Jako sam sretan. Moram reći hvala klubu prije svega, i svim ljudima koji rade za klub. Svim igračicama, ali i svim ljudima koji nam omogućavaju da uvijek zateknemo dvoranu praznu i čistu. Hvala svim ljudima koji nam svaki dan kuhaju, svima koji rade za nas. Hvala Josipi Kovačević, Darku Antunoviću, Ivici Radošu, svima u klubu. I ako mogu nekome posebno zahvaliti, hvala mojoj djevojci i mojoj obitelji u Italiji. Sada napokon mogu malo vremena provesti s njima, poručio je talijanski stručnjak na klupi Mladosti, Riccardo Boieri.