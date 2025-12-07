Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON VELESLALOMA

Odermatt osvojio veleslalom u Beaver Creeku! Drugi je završio Vinatzer, a treći Kristoffersen

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Odermatt osvojio veleslalom u Beaver Creeku! Drugi je završio Vinatzer, a treći Kristoffersen
4
Foto: Marc Desrosiers

Sada su na vrhu Odermatt i Austrijanac Stefan Brennsteiner sa po 200 bodova, dok je treći Kristoffersen sa 176. Filip Zubčić, koji nije izborio drugu vožnju, nalazi se na osmom mjestu sa 76 bodova

Švicarac Marco Odermatt pobjednik je veleslaloma skijaša za Svjetski kup u Beaver Creeku, najbolji skijaš današnjice slavio je sa 23 stotinke prednosti ispred drugog Talijana Alexa Vinatzera, odnosno 34 ispred trećeg Norvežanina Henrika Kristoffersena.

Za četverostrukog osvajača Velikog kristalnog globusa Odermatta je ovo 49. pobjeda u Svjetskom kupu u karijeri, a 28. u veleslalomu.

Alpine Skiing: 2025 Stifel Birds of Prey Audi FIS Alpine Ski World Cup
Foto: Michael Madrid

Najveći dio posla Odermatt je ostvario u prvoj vožnji u kojoj je bio dominantan, dok je u drugoj sa 25. vremenom jedva održao prednost. U odnosu na Vinatzera, koji je bio 10. nakon prve vožnje, bio je čak 1.08 sekundi sporiji, no ipak mu je ostalo dovoljno za novo slavlje.

U redoslijedu veleslalomaša sada su na vrhu Odermatt i Austrijanac Stefan Brennsteiner sa po 200 bodova, dok je treći Kristoffersen sa 176. Filip Zubčić, koji u Beaver Creeku nije izborio drugu vožnju, nalazi se na osmom mjestu sa 76 bodova.

Odermatt je uvjerljivo vodeći u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa sa 445 bodova, drugi Austrijanac Vincent Kriechmayr ima 227, a treći Kristoffersen 218. Zubčić je 19. sa 89 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak
LJUBAV CVJETA

FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak

Leonie June njemačkog nogometaša albanskog podrijetla koji je do ove zime bio u Hajduku upoznala je preko poruka. Dugo su se dopisivali i jedva čekali upoznati, a sad su uplovili u bračne vode
Prepoznajete li ga? Prije 20 godina plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

Prepoznajete li ga? Prije 20 godina plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina
Zavodljiva Portugalka cura je svjetskog prvaka! Bila u vezi s nogometašem i varala ga je
FOTO: MARGARIDA CORCEIRO

Zavodljiva Portugalka cura je svjetskog prvaka! Bila u vezi s nogometašem i varala ga je

Margarida Corceiro (23) portugalska je glumica, model i influencerica, a na Instagramu ju prati preko 2 milijuna ljudi. Viđena je kako ljubi Landa Norrisa, a "petljala" je i s nogometašem Joaom Felixom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025