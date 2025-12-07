Odermatt osvojio veleslalom u Beaver Creeku! Drugi je završio Vinatzer, a treći Kristoffersen

Švicarac Marco Odermatt pobjednik je veleslaloma skijaša za Svjetski kup u Beaver Creeku, najbolji skijaš današnjice slavio je sa 23 stotinke prednosti ispred drugog Talijana Alexa Vinatzera, odnosno 34 ispred trećeg Norvežanina Henrika Kristoffersena.

Za četverostrukog osvajača Velikog kristalnog globusa Odermatta je ovo 49. pobjeda u Svjetskom kupu u karijeri, a 28. u veleslalomu.

Foto: Michael Madrid

Najveći dio posla Odermatt je ostvario u prvoj vožnji u kojoj je bio dominantan, dok je u drugoj sa 25. vremenom jedva održao prednost. U odnosu na Vinatzera, koji je bio 10. nakon prve vožnje, bio je čak 1.08 sekundi sporiji, no ipak mu je ostalo dovoljno za novo slavlje.

U redoslijedu veleslalomaša sada su na vrhu Odermatt i Austrijanac Stefan Brennsteiner sa po 200 bodova, dok je treći Kristoffersen sa 176. Filip Zubčić, koji u Beaver Creeku nije izborio drugu vožnju, nalazi se na osmom mjestu sa 76 bodova.

Odermatt je uvjerljivo vodeći u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa sa 445 bodova, drugi Austrijanac Vincent Kriechmayr ima 227, a treći Kristoffersen 218. Zubčić je 19. sa 89 bodova.