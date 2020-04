Odgovorio Mirku: Tražio je bilo kakav razlog da me makne...

Bivši hrvatski MMA borac Mirko Filipović (45) nedavno je svoje pratitelje počastio Facebook liveom u kojemu je odgovarao na pitanja. Dotaknuo se i odnosa s nadolazećom hrvatskom zvijezdom, sjajnim KSW-ovim prvakom velter kategorije, Robertom Soldićem (25).

- Vrhunski je borac. Mogao bi napraviti veliku karijeru. Nemam sukoba s njim, jednom sam ga sreo u životu, u Linzu mi je prišao da se slikamo. Sukoba nema. Reći ću vam ovako: On mi je na Fejsu bio prijatelj i ušao je s nekim momkom iz Slovenije u sukob i počeli se prozivati na vulgaran način, neprimjeren je rječnik bio jednog budućeg prvaka. Bilo je psovanja majke... Izbrisao sam ga s liste prijatelja jer nisam mogao gledati njegovo prepiranje na naslovnici stalno. Pred njim je dug put i želim mu sve najbolje - odgovorio je Mirko na pitanje.

Soldiću mobitel nije prestajao zvoniti, mnogi su tražili da odgovori na Mirkovo mišljenje, a sad se oglasio na Instagramu.

- Evo, dobio sam dosta poruka i poslali su mi video u kojemu je Cro Cop rekao svoje mišljenje o meni. Tražili ste odgovor, evo vam ga - počeo je Soldić pa pojasnio:

- Svatko ima pravo na svoje mišljenje. Istina je da on meni može biti otac, ali on i ja u nikakve sukobe nismo ulazili. Cijenim ga, on je legenda MMA sporta za sve nas i tu se nema što dodati. Ljudi koji me poznaju znaju da nisam egoist i smrad od čovjeka, ali po Filipovićevom pričanju mislit će svašta... Meni su na pobjedama čestitale i veće legende od Cro Copa. Što se tiče Facebooka, mislim da je tražio bilo kakav razlog da me makne s liste prijatelja. Možda bolje da me nije ni prihvatio, hehe. Svako dobro i pozdrav - napisao je borac iz Viteza.