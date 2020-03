'Pa prebio bih Conora s litrom stocka u sebi, Miočić je krasan'

Brojni klubovi diljem Hrvatske su prekinuli sve aktivnosti, velik broj teretana je zatvoren, ali Mirko Filipović (45) ne miruje. Prošla je točno godina dana otkako je prekinuo karijeru nakon proživljenog moždanog udara, ali i dalje je u punom pogonu.

Mirko na svojim društvenim mrežama ovih dana objavljuje videozapise s vježbama kako bi ljudima olakšao vrijeme u izolaciji, a ovaj put se odlučio na nešto drugačiju metodu. Cro Cop je na Facebooku uživo odgovarao na pitanje fanova. A bilo je tu svega. Od karijere, Stipe Miočića pa do zdravlja i potresa u Zagrebu. Zgodno štivo prije spavanja...

Objavljuje Mirko CroCop Filipovic u Utorak, 31. ožujka 2020.

Prvo na redu došlo je pitanje o korona virusu, a Mirko je priznao da je njegov prijatelj iz Italije zaražen, kao i cijela obitelj.

- Cijela obitelj mog prijatelja iz Italije je dobila koronu, ima četvero djece. Svi su imali koronu, imaju oko 40 godina moj prijatelj i njegova supruga. Dva člana šire obitelji su mu preminula od korone. Njegova obitelj je ozdravila, a uzimali su samo paracetamol, u roku par dana su se izliječili. To mi je jako dobar prijatelj i hvala Bogu izvukli su se. Bili su kod kuće i liječili se - kazao je Mirko, a onda su stigla pitanja o zdravlju i potresu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Bio mi je veliki šok. Bilo me je frka, da sam bio budan, ali lakše bi podnio potres. Ovako sam se podigao iz sna, tutnjava me šokirala, kao da vlak ispod kuće ide. Mislio sam da je susjedu kuća eksplodirala, bilo me je strah izaći van, mislio sam da mi nema pola kuće. Mom susjedu je pukao zid kuće. Samo da se to ne ponovi. Nisam imao oštećenja na kući.

Zdravlje?

- Zdravlje mi je super. Jako se dobro osjećam. Ovo što sada radim je sve lagano, više se neću boriti natjecateljski.

A odnos sa Stipom Miočićem? Stipe je nekoliko puta bio u dvorani kod Mirka, dobri su prijatelji, ali u posljednje vrijeme taj odnos kao da je zahladio nakon što Cro Cop nije čestitao Stipi na pobjedi protiv Cormiera. Mnogi mediji su ga tada prozvali, ali Mirko i dalje priča samo najljepše o teškaškom prvaku UFC-a.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Miočić je jedan divan i prekrasan čovjek. Tako je skroman, pravi šampion je. Njegova skromnost ga je koštala u ovom UFC-u. Najpopularniji ljudi su oni koji rade cirkus kao McGregor. Stipe nije takav, normalan je čovjek.

Dobio je i još jedno delikatno pitanje, ono o Robertu Soldiću. KSW-ov prvak u velter kategoriji već neko vrijeme nije Cro Copov prijatelj na Facebooku... Ali Mirko nema ništa protiv njega.

- Vrhunski je borac. Mogao bi napraviti veliku karijeru. Nemam sukoba s njim, jednom sam ga sreo u životu, u Linzu mi je prišao da se slikamo. Sukoba nema. Reći ću vam ovako: On mi je na Fejsu bio prijatelj i ušao je s nekim momkom iz Slovenije u sukob i počeli se prozivati na vulgaran način, neprimjeren je rječnik bio jednog budućeg prvaka. Bilo je psovanja majke... Izbrisao sam ga s liste prijatelja jer nisam mogao gledati njegovo prepiranje na naslovnici stalno. Pred njim je dug put i želim mu sve najbolje.

Cro Cop team?

- Cro Cop team ne postoji. Ja samo pomažem svojim prijateljima, Deliji i Ishiiju. Ante Delija je čovjek koji najviše zaslužuje uspjeti. Može do finala PFL-a, a kasnije neka ide u UFC, to je i njegova želja.

Prije nekoliko dana objavio je video u kojem vježba sa sinom, a logično, dobio je takvo i pitanje. Hoće li mu sin biti borac?

- Nadam se da se neće baviti s tim. Nije mu sila. Ja sam bio u drugačijoj situaciji.

McGregor?

- Popijem litru štoka i za 45 minuta idem s njim. Nema on šanse.

Jean Claude van Damme je jedan od glumaca koji je obožavao Cro Copa, čak ga je posjetio u Zagrebu, ali voljeli su ga i veliki Chuck Norris i Jason Statham.

- Pride je imao event u Las Vegasu 2006. godine i mene Japanci pozvali kao gosta. Sve su mi platili, rekli su mi samo da dođem. Htio sam malo obići Las Vegas, tamo sam se borio s Fujitom 2001. godine, da malo obiđem lokacije. Nisu škrtarili, bili su baš široke ruke, platili mi hotel na Beverly Hills. Taj event je bio u Thomas and Mack centru. Bilo je jako puno poznatih ljudi, a ja sam sjedio kao gost u prvom redu. U jednom trenutku netko me tapše po ramenu, prilaze iz organizacije, pogledam ja, a ono Chuck Norris. Tražio me je sliku, imao je čak svog fotografa. Toliko sam tražio, ali nigdje ne mogu pronaći tu sliku. Baš mi je žao...

A upoznao je i Jasona Stathama...

- Prišao mi je u wc-u. Razmijenili smo brojeve mobitela i mailove, htio je doći na trening kod mene u Zagreb.