Odjeci skupštine: Konačni pad Mamića i Šimićeva pobjeda?

Nakon sramotna dva sata - i u dvorani, gdje su se profesori, akademici i doktori prepucavali i vrijeđali, ali i ispred hotela, gdje su pojedini divljaci bacali baklje i boce te čak i fizički napali skupštinara Ivu Šuška - jedini unison zaključak bio je da treba mijenjati Dinamov statut. Kasna pamet, rekli bi oni koji na nelogičan statut ukazuju više od deset godina...

Dinamovo vrhovno tijelo, dakle, nije imalo kvorum nakon što su Mamićevi glasači napustili sjednicu, a u dva sata rasprave prije prekida nisu se maknuli s točke 1.a!

Za samo funkcioniranje kluba to, tvrde, ne znači puno.

- Kad nemamo kvorum, ne možemo birati druge članove. Do daljnjega, dok se ne izabere nova skupština. Hoće to biti za dva, tri, pet ili deset mjeseci nitko ne zna. Klubom do tada rukovodi uprava i predsjednik kluba. Tako nalaže zakon, a moje je pravo da radimo zajednički na svim projektima, da radimo za Dinamo. Moramo ići dalje, ne možemo izabrati ni IO ni NO, ništa - rekao je Mirko Barišić, a Dinamo je objavio:

"Klub će do daljnjega voditi predsjednik Mirko Barišić, predsjednica uprave Vlatka Peras i član uprave Dario Šimić. Bez obzira na situaciju, klub će nastaviti sa svojim radom. Predsjednik kluba Mirko Barišić najavio je izmjene i dopune statuta kluba. Klub i dalje ima kontinuitet rada i ima osobe ovlaštene za zastupanje i vođenje poslova. Predsjednik Barišić u primjerenom će roku sazvati Skupštinu čim procijeni da su za to stečeni uvjeti."

Dakle, uprava, u koju bi ubrzo trebao sletjeti i četvrti član, govori se o poslovnom čovjeku, ima ovlasti potpisivati i sponzorske ugovore i one s igračima i transfere... Jedino je nema tko kontrolirati jer ni nadzorni ni izvršni odbor ne postoje.

Pobjednik u ovoj priči je Dario Šimić

A sve to, uvjereni su ljudi oko kluba, znači konačan pad Zdravka Mamića. Koji će do nove skupštine - vjerojatno u prosincu - samo gubiti pobornike, a Barišić i Šimićeva struja će jačati.

Zato je i Dario Šimić pobjednik u ovoj priči. Ušao je u upravu, nema uteg ni opstrukciju mamićevaca iz kluba i može početi slagati klub prema svojoj viziji. Najprije sportski segment, jer on je član uprave zadužen za sportsku politiku, ali vremenom i više...

Dakako, ne očekujte bijelu zastavu iz Međugorja, krenut će nova ofenziva poziva i poruka, prijetnji, ponuda i tko zna čega još. Ali sve je manje ljudi na braniku dosadašnjega gazde.

Zato je ova skupština, iako na njoj nisu donijeli ni jednu jedinu odluku, ipak prekretnica. Za novi Dinamo.

