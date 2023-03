Skupština Dinama otišla je u 'produžetke': Obje strane dobile vremena, što to znači za modre

Tri stanke, više od dva sata prepirke, a na kraju četiri ruke manjka za predsjednika Dinama Mirka Barišića kako bi mogao osigurati kvorum pa će 'status quo' ostati barem do prosinca. Skupština zapravo nije ni počela kako treba, a tako je i završila.

Struja aktualnog predsjednika nije imala dovoljno ruku da verificira povjerenike te ih prihvati kao nove skupštinare i odnese pobjedu u Sheratonu. Umjesto toga, nakon puno dobacivanja, uvreda i prepirki, struja bliska osuđenom bjeguncu Zdravku Mamiću napustila je skupštinu. Nije bilo kvoruma, ostalo je 37 ruku od 41, koliko je bilo potrebno pa skupština nije mogla ići dalje. Stala je već na prvoj točki dnevnog reda.

Početkom 2024. završava mandat predsjednika Dinama, a nova bi se Skupština trebala održati u prosincu. Klub će dotad voditi troje ljudi. Mirko Barišić kao predsjednik, Vlatka Peras kao predsjednica uprave i Dario Šimić kao novoimenovani član.

- Nemamo kvorum, on je 41, a kad nemamo tu brojku ne možemo birati druge članove. I koliko ja znam, do daljnjega, dok se ne izabere nova skupština. Hoće to biti za dva, tri, pet ili deset mjeseci nitko ne zna. Klubom do tada rukovodi uprava i predsjednik kluba. Tako nalaže zakon, ali ljudi, vi mi trebate. Moje je pravo da radimo zajednički na svim projektima, da radimo za Dinamo. Moramo ići dalje, ne možemo izabrati ni IO ni NO, ništa - rekao je Mirko Barišić.

Bad Blue Boysi su pjevali ispred Sheratona i iščekivali dobre vijesti, a recimo da su ih dobili jer su se 'mamićevci' povukli. No, može to biti dvosjekli mač u novim 'prebrojavanjima' iza kulise. Tako je struja predsjednika Barišića odnijela malu pobjedu, a sad slijedi 'skupljanje ruku'.

Dinamo potvrdio vodstvo kluba

O svemu se oglasio i Dinamo na službenim stranicama.

"Redovita Skupština GNK Dinamo prekinuta je zbog nedostatka kvoruma napuštanjem dijela članova Skupštine. Skupština dalje nije mogla donositi pravovaljane odluke te je Sjednica prekinuta. Klub će do daljnjega voditi predsjednik Mirko Barišić, predsjednica Uprave Vlatka Peras i član Uprave Dario Šimić.

Bez obzira na današnju situaciju klub će nastaviti sa svojim radom. Predsjednik kluba Mirko Barišić najavio je izmjene i dopune Statuta kluba.

Klub i dalje ima kontinuitet rada i ima osobe ovlaštene za zastupanje i vođenje poslova.

Predsjednik Barišić u primjerenom će roku sazvati Skupštinu čim procijeni da su za to stečeni uvjeti."

