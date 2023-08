Odjidja zove Perišića: Rekao sam mu da bi prva titula mogla već biti tu ako će previše čekati

U Splitu su ga predstavili scenom iz Matrixa, a legenda belgijske lige stigla je na Poljud i oduševila predstavama. Vadis Odjidja Ofoe (34) još nije u potpunosti spreman, ali je i kao takav vrhunsko pojačanje za splitsku momčad.

Teško je da bi Belgijac stigao u Hajduka da na klupi 'bilih' ne sjedi Ivan Leko s kojim se susretao u tamošnjoj Jupiler ligi.

- Da njega nije bilo, nisam siguran da bi Hajduk na mene gledao kao moguće pojačanje, tako da zasluge idu u oba smjera. Važno mi je bilo otići gdje me trener poznaje i želi iskoristiti moje kvalitete - započeo je Odjidja za Dnevnik Nove TV.

U dresu Club Bruggea i Genta igrao je 435 utakmica, a u karijeri je igrao i za jaka imena poput Olympiacosa, Anderlechta, HSV-a, Norwicha uz više od sto nastupa u Europi. A Split mu nije nepoznanica.

- Bio sam tu nekoliko puta i posjećivao prijatelje, a lijepo je što sada mogu Split nazvati svojim domom. Oni koji su me posjetili su ostali impresionirani ljepotom grada. Sretan sam što sam tu, ali znam da imam posao za obaviti - objasnio je stasiti veznjak.

O Hajduku je slušao i od Lovre Kalinića s kojim je dijelio svlačionicu u Gentu, a onda ga je 'Kale' pričekao na Poljudu. Igrao je i s Ivanom Perišićem koji mu je čestitao na pobjedi protiv Dinama (2-1) putem društvenih mreža, a Ofoe mu je odgovorio kako ga čekaju.

Perišić me naučio reći 'debeli'

- Prva riječ hrvatskog koju me naučio bila je 'debeli' pa me tako zove kao i ja njega. Nazvao me dok smo bili u autobusu i vraćali se iz Zagreba pa sam mu rekao da ga ovdje svi čekaju. Trebali bi nastaviti raditi na tome i nadam se da će uskoro doći ovdje da možemo uživati i ponovno igrati skupa - objasnio je Ofoe pa nastavio o tome je li mu Ivan možda rekao nešto više.

- Ništa nije obećao, ali rekao je da će razmotriti situaciju. Čuo sam da je obećao Splićanima da će jednom opet igrati za Hajduk, a nadam se da će mu se taj san ostvariti jako brzo. Rekao sam mu - ako ćeš predugo čekati, možda će naslov već biti tu! Zato mora doći ove godine.

Cilj mu je ponovno biti spreman odigrati svih 90 minuta, a zna se koji je cilj Hajduka nakon 18 godina 'posta'.

- Znamo koja je naša ambicija. Dobro je krenuti s dvije pobjede, ali moramo zadržati fokus, naporno raditi i ne poletjeti, jer s puno rada i kvalitetom koju imamo možemo napraviti velike stvari - zaključio je.