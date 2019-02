Odlazak nogometne legende: U 75. godini umro Rudi Assauer

Umro je bivši njemački nogometaš, trener i sportski direktor Rudi Assauer (74), javila je njegova partnerica Beata Schneider.

Legendarni Nijemac igračka legenda postao je u Borussiji Dortmund i Werder Bremenu. Za svaki klub igrao je po šest godina, a onda se bacio u menadžerske vode.

Našao se i na trenerskoj poziciji, no tamo se, međutim, nije dugo zadržao, tek je nakratko sjedio na klupi Werdera, a onda i Schalkea, no prave uspjehe postigao je kao sportski direktor - i to ponovno u Schalkeu.

Za njegovog je vremena klub iz Gelsenkirchena postizao najveće uspjehe u povijesti osvojivši Kup Uefe, a 2001. i 2002. osvojili su i Kup Njemačke.

Assauer je bio poznat i po svojim pušačkim navikama, cigara mu je uvijek bila u ustima, a stranice hrvatskih medija napunio je prije desetak godina komentarima o Ivanu Rakitiću za kojeg je rekao kako nikada neće postati neki igrač te ga je smatrao presporim.

Ipak, Rudi je bio pravi stručnjak, a nadgledao je i gradnju Schalkeovog stadiona koji je smatrao krunom svoje direktorske karijere te je na njega bio iznimno ponosan.

S pozicije direktora Schalkea odstupio je 2006. godine, a od 2009. godine postao je nogometni agent te se u toj karijeri pokušao dulje zadržati, no od 2012. godine se borio s Alzheimerom pa se ubrzo povukao.