Trener Marseillea André Villas-Boas (43) objavio je da je ponudio ostavku jer se ne slaže s odlukom kluba oko dovođenja Oliviera Ntchama (24) iz Celtica. Nedugo nakon toga, klub je objavio da Portugalac više nije trener francuskog kluba.

POGLEDAJTE VIDEO: Duje Ćaleta-Car

- Podnio sam ostavku i ne želim ništa od Marseillea. Ne želim novac, samo želim otići. Ljudi već pričaju sr*nja o kompenzaciji, ali nije tako i želim da se to jasno zna. Ne želim da me se najuri, želim otići zbog neslaganja u sportskoj politici. Ne mogu to prihvatiti. Nije da se ovo prvi puta događa, ali ja ne radim tako - rekao je ogorčeni trener koji je prošli mjesec rekao da odlazi kada mu istekne ugovor na kraju sezone i dodao:

- Odbor mi još ništa nije odgovorio. Ono što se dogodilo prošlog vikenda nema nikakve veze s tim - objasnio je referirajući se na subotnje incidente u Marseilleu, gdje su neki navijači provalili u centar kluba usred prosvjeda protiv predsjednika kluba Jacques-Henrija Eyrauda.

Villas-Boas duboko je razočaran klupskom politikom zbog čega je odlučio podnijeti ostavku te naglašava da loši rezultati nemaju nikakve veze s njegovom odlukom.

- Prijelazni rok je završio dolaskom novog igrača. To nije bila moja odluka, za nju sam saznao iz medija kad sam se probudio. On je igrač za kojeg sam rekao da ga ne želim. Nije bio na popisu naših pojačanja. Ja nisam bio za njegov dolazak. Klubu sam podnio zahtjev da me se razriješi trenerske dužnosti - rekao je.

Marseille je ispao u grupnoj fazi Lige prvaka, te je trenutno deveti na ljestvici Ligue 1 sa 16 bodova zaostatka za vodećim Lilleom.

- Nikad prije u karijeri nisam izgubio četiri uzastopne utakmice i rezultati su moja krivica. Postojala je želja da se to ispravi. U najgoroj noćnoj mori nisam mogao zamisliti da se to može dogoditi - zaključio je Villas-Boas kojeg u srijedu čeka utakmica protiv Lensa.

Portugalac se klubu pridružio 2019. godine i od tada ih je vodio u 60 utakmica uz omjer od 29 pobjeda, 13 remija i 18 poraza.