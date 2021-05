Prije tri godine Zinedine Zidane (48) otišao je iz Real Madrida sa stilom. S trećim naslovom Lige prvaka zaredom je s Realom ispisao europsku povijest, bio je na vrhuncu, no smatrao je da je dao maksimum.

Ovaj put je drugačije. Otišao je nakon neuspješne sezone bez trofeja, smožden i osakaćen od silnog pritiska koji je bio na njegovim leđima. Bez podrške kluba, bez podrške navijača, usamljen. Osjećao se iznevjereno od Reala kojemu je dao sve, kao igrač i kao trener.

Zidane je prije nekoliko dana i službeno otišao s klupe Reala nakon dvije i pol godine drugog mandata, a sada se od javnosti oprostio emotivnim pismom u kojem je otkrio razloge odlaska.

- To što sam u Madridu proveo 20 godina, tijekom kojih su mi se dogodile najljepše stvari, najviše dugujem ekskluzivno Florentinu Perezu. On se kladio na mene 2001. godine, borio se za mene i učinio da dođem u klub, iako su određeni ljudi bili protiv toga. Kažem iz srca da ću uvijek biti zahvalan predsjedniku na tome. Uvijek - napisao je Zidane.

Očekivao je puno veću podršku od kluba i predsjednika Pereza koji su ga pustili da se na vjetrometini bori s ogromnim pritiskom. Nije osjećao da ima podršku za budućnost, nije osjećao da više pripada kraljevskom klubu. Smatra da su svi zaboravili sve ono što je naporno gradio prethodnih godina. A to su brojni trofeji. Kada ga voljeni klub izda, svjestan je da tu više nema što tražiti.

- Idem, ali ne skačem s broda i nisam umoran od treninga. U svibnju 2018. godine sam napustio klub jer smo tijekom dvije i pol godine imali toliko pobjeda i trofeja da sam osjećao da je potrebno nešto novo kako bi klub ostao na vrhu. Danas su stvari drukčije. Odlazim jer osjećam da mi klub ne pruža povjerenje koje mi je potrebno, ne pruža mi podršku da gradim nešto u srednjem ili dužem roku. Poznajem nogomet i zahtjeve kluba poput Reala, znam da moraš otići ako ne pobjeđuješ. Ali ovdje je zaboravljena jedna vrlo važna stvar, sve što sam gradio iz dana u dan je zaboravljeno. Sve što sam učinio vezano za odnose među igračima i 150 ljudi oko momčadi s kojima sam radio. Ja sam rođeni pobjednik i ovdje sam bio da osvajam trofeje, ali iznad svega mi smo ljudska bića, imamo emocije i svoj život. Imam osjećaj da te stvari nisu bile cijenjene - kaže Zidane.

No, to je cijena profesionalnog sporta. Jedan dan si na vrhu, svi te cijene i dižu u nebesa, a drugi dan zaboravljen. U osami, bez ičije podrške. No, legendarnog Francuza je to posebno zaboljelo jer se radi o klubu koji je dio njegova identiteta.

- Boljelo me kada sam nakon poraza čitao da će mi uručiti otkaz ako ne pobijedim u narednoj utakmici. Boljelo je i mene i cijelu momčad jer su mediji ciljano kreirali negativno ozračje, sumnje i nesporazume. Dobro je što sam uz sebe imao izvanredne momke, koji su do smrti bili uz mene. Kada su stvari bile loše, oni bi me spašavali pobjedama, jer su vjerovali u mene i ja sam vjerovao u njih. Naravno da nisam najbolji trener na svijetu, ali sam sposoban dati snagu i samopouzdanje potrebne u radu igrača, članova stručnog stožera i zaposlenika. Znam točno što momčad treba - rekao je francuski trener pa zaključio:

- Ne želim vas kritizirati ili vam davati lekcije, no volio bih da pitanja nisu uvijek bila vezana za kontroverze. Volio bih da smo obično pričali o lopti i, iznad svega, o igračima, koji su bili i uvijek će biti najvažniji dio igre. Nemojte zaboraviti nogomet, brinimo se o njemu.

Zidane je drugi mandat, koji je počeo u ožujku 2019. godine, završio s osvojenim Superkupom i jednom La Ligom. Naravno, prvi mandat je bio za pamćenje, upisao se s Realom u povijest i postao jedan od najboljih trenera na svijetu. Osvojio je tri Lige prvaka zaredom što nikada nikome nije uspjelo, jednu La Ligu i dva Superkupa. Tada je izabrao najbolji tajming za odlazak. Dok je bio na vrhuncu i krovu svijeta, no smatrao je da je izvukao maksimum s momčadi. Ovaj put su okolnosti bile drugačije, ali neuspješna sezone ne može izbrisati sve ono što je donio klubu. I neće nikada.

Zidane sada ide na, vjerojatno, poduži odmor, a Florentino Perez se bacio u potragu za njegovim nasljednikom. Spominje se legendarni Raul Gonzalez, koji je trener druge momčadi. Na sličan način je na vrata prve momčadi došao i Zidane, no pitanje je ima li hrabrosti Perez se kockati i ovaj put. Kako je Antonio Conte opet na tržištu, ni tu nije ništa nemoguće. Kako god, bit će zanimljivo ovog ljeta u Madridu, a jedino je sigurno kako ćemo tamo i sljedeće sezone stanovati Luka Modrić, koji je produžio ugovor na godinu dana.