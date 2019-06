'Odlazim, moram... A Vardar je čudo od kluba, ponos Balkana'!

O Vardaru će se kad-tad snimiti film. Ne dokumentarac nego drama prema istinitim događajima! Nevjerojatna je ta makedonska rukometna priča. Koliko emocija, koliko pobjeda i radosti, a u isto doba i - tuge...

Jer Vardaru prijeti raspad, gašenje kluba, a drugi je put u tri godine osvojio naslov prvaka Europe! Trofeji skopskog kluba imaju silno jaki hrvatski pečat, utisnuli su ga Ivan Čupić i Igor Karačić pobjedom nad Veszprémom u Kölnu 27-24.

Srpski vratar Dejan Milosavljev Karačića je nakon trijumfa grlio i govorio: "To je on, to je naš MVP, to je čovjek koji mi je rekao 'Opet ćemo biti europski prvaci'. I jesmo, opet smo na vrhu Europe'!

Foto: Marius Becker/DPA/PIXSELL

Karačića su lomile emocije:

- Cijela Makedonija i cijela Srbija mogu biti ponosni na Dejana. Svi znaju da je svjetski vratar, a mi u svlačionici znamo i da je svjetski čovjek. I što je najvažnije: sluša starije - smijao se naš rukometaš u razgovoru za Balkan Handball.

Vardar je vrh, a u najmanju ga ruku čega egzodus velemajstora koji su mu na parketu u tri sezone donijeli dvije europske titule. Razlog? Vlasnik kluba Sergej Samsonenko zbog problema s financijama napušta klub, pa su praktički svi igrači već unaprijed pronašli novi klub za iduću sezonu. Igor ide u Kielce.

- A da, odlazim i ja. Moram - nastavio je Karačić - Kada je sam Vardar mislio da klub više neće postojati, da će se ugasiti, onda su mi dali odriješene ruke. Nadam se da će Vardar opstati, da će pomoći i država, Vlada... Moraju.

I za kraj:

- Ovo je čudesan klub. Ponos ne "samo" Makedonije nego cijelog Balkana. Kad su nas svi otpisali mi smo opet došli na vrh Europe. Vardar... Čudo od kluba! - rekao je Igor Karačić, Hrvat i prvak Europe u balkanskome čudu od kluba.

Foto: Marius Becker/DPA/PIXSELL

Foto: Marius Becker/DPA/PIXSELL

Foto: Marius Becker/DPA/PIXSELL