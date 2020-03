'Odreći se dijela plaće nije neka stvar, drugima je puno teže...'

Španjolsko prvenstvo i dalje je pod znakom stop, a pitanje je do kada će ta odgoda potrajati. Ta prisilna stanka negativno je utjecala na budžete brojnih klubova, a ponajviše Barcelone i Real Madrida koji 'mlate' strašne novce od ulaznica, reklama, prodaje dresova...

Kako bi preživjeli ovo teško razdoblje na što bezbolniji način, Barcelona je predložila igračima da srežu plaće. U početku je izgledalo da će to Messi, Rakitić, Ante Tomić, Luka Cindrić i ostali igrači iz cijele organizacije prihvatiti, ali došlo je do nesuglasica.

Hrvatski košarkaš Ante Tomić je kao kapetan košarkaške momčadi Barce otišao na sastanak s generalnim direktorom Nachom Rodriguezom koji je igračima predložio da im klub smanji plaće za čak 70 posto dok traje kriza oko korona virusa. Naravno, to nije najbolje sjelo košarkašima koji su odbili taj prijedlog i poslali oštru poruku vrhu kluba. Okej, ako prihvatite prijedlog, mi ćemo raskinuti ugovore!

A iako su se neki tome oštro usprotivili, neki od stožernih igrača slažu se s time! Nikola Mirotić, španjolski košarkaš, inače Crnogorac, prihvatio je taj ogroman rez na plaću, a radi se o najvećoj zvijezdi ove momčadi. S njim se slaže i naš Ante Tomić:

- Ova teška situacija s korona virusom stavlja nas u puno veću momčad od ove košarkaške u kojoj igramo, a za nekoga tko je sretan zarađivati toliko novca, ne smatram nekim posebno herojskim činom odreći se dijela te plaće s obzirom na ono što brojni drugi ljudi s manjom plaćom sada prolaze.

