TREĆE IZDANJE

Održano Parkinson prvenstvo Grada Zagreba u stolnom tenisu

Stolnoteniski klub Parkinson Pong Zagreb svake godine okuplja sve više oboljelih od Parkinsona i Alzheimera te im stolni tenis poboljšava kvalitetu života i samim time produljuje život unatoč teškoćama

U stolnoteniskoj dvorani Šurbekove akademije u subotu je održano Treće Parkinson prvenstvo Grada Zagreba u stolnom tenisu u organizaciji stolnoteniskog kluba Parkinson Pong Zagreb koji slavi 4.rođendan i još uvijek je jedini stolnoteniski klub u Hrvatskoj koji se isključivo bavi oboljelima od Parkinsona i Alzheimera.

Svake godine okuplja sve više oboljelih od Parkinsona i Alzheimera te im stolni tenis poboljšava kvalitetu života i samim time produljuje život unatoč teškoćama s kojima se svakodnevno susreću.

Željko Košar je obranio naslov prvaka po treći put, srebrni je Miljen Rašić koji tek 10 mjeseci trenira jedan od mlađih članova koji se friško se priključio klubu prije 10 mjeseci, a treće mjesto dijele Georg Tasevski koji je u klubu samih početaka rada kluba i nešto noviji član Stjepan Ugrin.

Cilj kluba je okupljanje oboljelih te poticanje, motiviranje i usmjeriti članove na bavljenje stolnim tenisom kao oblikom fizikalne terapije koja oboljelima produljuje život. 

