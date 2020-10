Oduševljeni debitant Budimir: Dosad sam samo neuspješno lovio Luku, sad on mene traži!

Žao mi je što šansu nisu dobili i Oršić i Čolak, a popravili smo dojam od rujna, kaže Dalić. Pašalić je zabio za reprezentaciju U17, U19, U21, sada i A vrstu: 'Morao sam napokon probiti led...'

<p>Dobra igra, dobra utakmica i velika zahvala našim navijačima, čija nam je podrška puno značila. Trebala nam je pobjeda i dobra igra da se vratimo nakon dvije loše utakmice i dva poraza. Sad će nam biti lakše pripremiti se za Švedsku i Francusku - počeo je <strong>Zlatko Dalić</strong> na konferenciji za medije.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/sport/dalic-s-rezervama-na-svicarce-kramarica-ostavio-na-tribinama-720765">Hrvatska je u St. Gallenu pobijedila Švicarsku 2-1</a> golovima Brekala i Pašalića.</p><p>- Lošije smo počeli, puno je igrača prvi put skupa, ali sve u svemu zadovoljan sam. Bila je to prijateljska utakmica, važna i nama i domaćinu, ali čuvali smo najvažnije snage i rasporedili minutažu jer nije lako odigrati u sedam dana tri jake utakmice. Puno se trčalo, pogodovalo je i dobro vrijeme, a igra je bila fer. Mi smo prvih pola sata bili rezervirani, zakočeni, a nakon toga uzeli smo igru u svoje ruke i zasluženo pobijedili - nastavio je.</p><p>Na pitanje je li ga iznenadila Švicarska, rekao je:</p><p>- Nisam iznenađen jer znam kvalitetu švicarske momčadi, da ima jake igrače i sjajnu organizaciju. Imali smo problema u prvom poluvremenu, nismo uspjeli sve pohvatati, pogotovo u obrani na desnoj strani.</p><p>O imenima nije govorio, ali debitanti su ga zadovoljili.</p><p>- Dobili smo nekoliko igrača koji nisu bili puno u reprezentaciji i pokazali su da mogu, sad se treba stalno dokazivati, ne živjeti na jednoj utakmici. Žao mi je što šansu nisu dobili svi, <strong>Oršić i Čolak</strong>, ali bit će prigode, tako smo ovaj put rasporedili snage.</p><p>Modrić, Perišić i Brozović ušli su s klupe.</p><p>- Takav je bio plan i dogovor s njima, da osjete teren i dobiju neku minutažu. <strong>Badelj</strong> nije imao snage za cijelu utakmicu, Pašalić i Kovačić imali su teške susrete za vikend... Bradarić i Budimir zaslužili su poziv, dobili šansu, zadovoljan sam, ali to je jedna utakmica, moraju biti još bolji i kvalitetniji i izboriti se za poziciju. Ovo je bilo dobro, ali ne živimo od jedne utakmice, sad nas čekaju dvije teške u nedjelju i srijedu i moramo nastaviti pobjeđivati. Popravili smo dojam i sve što smo pokvarili u rujnu. Nisam paničario niti radio drame od toga, ali znam da moramo bolje. Sad je bilo bolje - zaključio je izbornik.</p><p><strong>Mario Pašalić</strong> nakon prvijenca je rekao:</p><p>- Dobro dođe pobjeda da isperemo gorak okus nakon rujna i dvije utakmice u kojima stvarno nismo dobro izgledali. Ova pobjeda dobro će doći da se pripemimo za bitnije dvije utakmice. Svi smo u puno boljem stanju nego u rujnu, mjesec dana više u treningu i utakmicama i bio sam uvjeren da ćemo bolje izgledati, tako je i bilo. Švicarska je jaka, to znamo.</p><p>Nakon što je zabijao za Hrvatsku U17, U19 i U21, sad je i za A vrstu.</p><p>- Presretan sam, dosta sam zabijao u klubovima, ali trebao mi je gol za probiti led u A reprezentaciji. No, prije svega mi je drago što je to bio gol za pobjedu. Primio sam loptu u međuprostoru, proslijedio Anti (Budimiru, nap. a.), on vrhunski vratio, ja naletio i pospremio je. Novi igrači? Jako je to dobro izgledalo, treba tako nastaviti, super će doći da se širi roster. Hrvatska je uvijek imala kvalitetne igrače. Publika? Kao da smo bili doma, nevjerojatno! Kad smo izašli na teren, imali smo prijem i doček kao da se igralo u Hrvatskoj. Hvala im. Napokon se nogomet i s te strane pomiče, da se publika vraća.</p><p><strong>Dario Melnjak</strong> bio je dobar na lijevoj strani.</p><p>- Iako je bila prijateljska utakmica, vrlo je bitno ući s pozitivnom atmosferom u nastavak Lige nacija. Primili smo gol, ali nismo stali i brzo smo izjednačili pa u drugom dijelu dominirali. Cijela ekipa je bila živa i olakšali su meni i Bradi, kojem je to bila prva utakmica. Dobro smo se pokrivali, nadopunjavali, ispravljali jedan drugom greške. Iako je jako mlad, gledam ga u francuskoj ligi, pokazuje zrelost, baš sam iznenađen. Navijači? Izlaskom na zagrijavanje smo vidjeli da je kao domaća atmosfera. Posve je drugačiji osjećaj, puno ljepše i lakše igrati pred publikom. Što je Dalić tražio? Discplinu, kompaktnost, odgovornost takički i da se držimo njegovih smjernica 90 minuta. Poslije moje prve dvije prijateljske utakmice, sad sam se protiv Francuske i pogotovo Švicarske osjećao svoje, molim Boga da budem svoj i da ne bude ozljeda, te vjerujem da je to bilo to</p><p>A <strong>Ante Budimir</strong> u debiju je asistirao:</p><p>- Sretan sam i ponosan igrati za "vatrene" i pobijediti, te izravno sudjelovati u pobjedi, to je ostvarenje sna. Svi su se igrači iz klubova vratili s više minuta treninga i utakmica nego u rujnu, skupili smo se i probali ostvariti sve šefove ideje. Možemo biti zadovoljni. Svaka pobjeda diže momčadi samopouzdanje. Iza mene su specifična dva mjeseca bez utakmica (zadnji dan prijelaznog roka ostvario je transfer, nap.a.), ali kad obučeš ovaj dres, zaboraviš sve, daš maksimum i isplati se. Kako je igrati uz te asove? Dosad sam samo lovio Luku kad smo igrali protiv Reala, i to je bilo nemoguće, a sad se njemu nudim, vidiš da te vidi cijelo vrijeme... baš je nešto posebno. Pa uz Perišića, koji je prošle sezone osvojio sva tri naslova. Ja nisam toliko mlad, ali nama svima s manje iskustva u reprezentaciji to puno znači.</p>