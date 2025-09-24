Oduševljeni Kovačević: Imati ovakve napadače je rijetkost, pa to u povijesti nije viđeno!

Dinamo je odigrao sjajnu utakmicu i s 3-1 ispratio Fenerbahče u prvom kolu Europske lige. Golove su zabijali Dion Drena Beljo i Mounsef Bakrar, a Mario Kovačević je bio zadovoljan nakon utakmice.

"Nismo imali puno vremena za pripremu, ali napravili smo dobar posao. Znali smo da oni nisu momčad, ali da imaju dobre igrače. Sve smo radili dobro, ne znam jesu nam stvorili jednu šansu i za to svaka čast mojim igračima. Žao mi je bilo mijenjati, svi su bili spremni i vidi se iz utakmice u utakmicu da rastemo. Jedva sam čekao da krene Europa. Nije lako igrati stalno hrvatsku ligu, u kojoj ste favoriti u svakoj utakmici - rekao je Kovačević pa dodao:

- Vidi se da smo odradili dobre pripreme jer smo odmah bili u skupini. Puno lakše nam je ovako kad smo odigrali već sedam kola u prvenstvu. Imam slatke brige, nije mi lako. Nismo htjeli mijenjati ekipu s Poljuda. Rijetkost je da imate dva centarfora koji puno zabijaju. To u povijesti nije viđeno, da svaki ima po 6-7 golova. Danas malo slavimo, a onda se pripremamo za HNL jer mi od toga živimo, čeka nas Slaven Belupo.

Dinamo će u sljedećem kolu Europske lige igrati protiv Maccabija iz Tel Aviva.