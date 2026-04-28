Oduševljenje u Kistanju! Zlatko Dalić donio poklone mališanima
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u društvu je ministra demografije Ivana Šipića posjetio Kistanje. Tamo je, između ostalog, posjetio i NK Janjevo, gdje se družio s mladim nogometašima te im dao pokoji savjet.
Legendarni hrvatski izbornik oduševio je mlade nogometaše, a tijekom druženja im je darovao sportsku opremu.
- Čast mi je da sam danas tu kod vas, djeca i mladi su naša buućnost. Hvala vam na lijepom dočeku. Djeco, trenirajte, uživajte, učite, slušajte roditelje i naravno navijajte za hrvatsku reprezentaciju - poručio je im je Dalić.
- Želimo Hrvatsku punu života, punu djece, punu radosti. Kad sam čuo koliko je tu obitelji koji žele ostati u ovom kraju, što je drugo zadatak nego da stvorimo uvjete za ostanak, povratak, naseljavanje, dodao je ministar demografije i useljeništva Šipić.
