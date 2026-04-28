RAZVESELIO DJECU

Oduševljenje u Kistanju! Zlatko Dalić donio poklone mališanima

Piše Luka Tunjić,
Oduševljenje u Kistanju! Zlatko Dalić donio poklone mališanima
Kistanje: Ministar Ivan Šipić i izbornik Zlatko Dalić posjetili NK Janjevo

Čast mi je da sam danas tu kod vas, djeca i mladi su naša buućnost. Hvala vam na lijepom dočeku. Djeco, trenirajte, uživajte, učite, poručio je Dalić.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u društvu je ministra demografije Ivana Šipića posjetio Kistanje. Tamo je, između ostalog, posjetio i NK Janjevo, gdje se družio s mladim nogometašima te im dao pokoji savjet.

Legendarni hrvatski izbornik oduševio je mlade nogometaše, a tijekom druženja im je darovao sportsku opremu.

- Čast mi je da sam danas tu kod vas, djeca i mladi su naša buućnost. Hvala vam na lijepom dočeku. Djeco, trenirajte, uživajte, učite, slušajte roditelje i naravno navijajte za hrvatsku reprezentaciju - poručio je im je Dalić.

Kistanje: Ministar Ivan Šipić i izbornik Zlatko Dalić posjetili NK Janjevo
Kistanje: Ministar Ivan Šipić i izbornik Zlatko Dalić posjetili NK Janjevo | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Želimo Hrvatsku punu života, punu djece, punu radosti. Kad sam čuo koliko je tu obitelji koji žele ostati u ovom kraju, što je drugo zadatak nego da stvorimo uvjete za ostanak, povratak, naseljavanje, dodao je ministar demografije i useljeništva Šipić.
 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Bio je najbolji na svijetu i imao je sve. Onda ga je slomila: 'Dosadio je, bio je presavršen'
BIZARNO

FOTO Bio je najbolji na svijetu i imao je sve. Onda ga je slomila: 'Dosadio je, bio je presavršen'

Rečenica koju je izgovorila bivša Kakina žena postala je viralni fenomen. Javnost je bila podijeljena: jedni su osuđivali Caroline zbog nezahvalnog i nelogičnog razloga, dok su drugi spekulirali o dubljim problemima

