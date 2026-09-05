NE IDE LUKA NIKUDA Oglasio se HNS! Modrić je rekao Biliću da će i dalje predvoditi 'vatrene'

Budućnost Luke Modrića (40) u hrvatskom dresu je razriješena! Kapetan 'vatrenih' nastavit će igrati za Hrvatsku i bit će na popisu za predstojeći reprezentativni ciklus, objavio je HNS. Novi izbornik Slaven Bilić računa na iskusnog maestra i dvojac je nakon razgovora utvrdio da Luka ostaje predvodnik Hrvatske.

Priopćenje HNS-a prenosimo u cijelosti.

- Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić, bit će na popisu igrača koji će izbornik Slaven Bilić objaviti u ponedjeljak za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske.



- Modrić je izborniku Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti.



- Naravno da me izuzetno raduje ovakva Lukina odluka jer svi znamo što on predstavlja i znači za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Posebno me veseli što ćemo nakon 14 godina opet raditi zajedno i dijeliti snažnu ambiciju da Hrvatska bude kvalitetna, uspješna i ravnopravna s najboljima na svijetu, rekao je izbornik Slaven Bilić.