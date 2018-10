Oglasio se i McGregor: Dobra borba, radujem se revanšu...

Conor McGregor izgubio je u borbi stoljeća protiv prvaka lake kategorije UFC-a Khabiba Nurmagomedova nakon što mu je Rus u četvrtoj rundi napravio polugu na vratu.

Takav ishod borbe izrazito je naljutio i razočarao Irca u toliko mjeri da se on nije pojavio niti na konferenciji za medije. Tamo ga je pokrio predsjednik UFC-a Dana White koji je otkrio kako Conora ne zanimaju sramotna događanja nakon borbe već sama borba.

- Uopće ga ne zanimaju događanja poslije borbe. Više je bio zabrinut samom borbom. Rekao mi je ‘slušaj čovječe, uzrujan sam. Boli me neka stvar za sve što se poslije dogodilo. Nas dvojica se ne volimo’. Kao što znate ne sviđa mu se Khabib, ali nije ga prijavio kao niti nekoga iz njegova tima. Nije mu stalo do toga, nego samo do borbe - rekao je White.

Međutim, nedugo nakon konferencije za medije, oglasio se i sam Irac putem svog službenog Twitter profila. Tamo je vrlo kratkim komentarom rekao što misli o borbi, a onda poručio Khabibu što ga čeka.

Good knock. Looking forward to the rematch. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 7, 2018

- Dobra borba. Radujem se revanšu - napisao je Irac te tako zapalio borilački svijet.

Khabib je ovom pobjedom obranio naslov prvaka lake kategorije UFC-a te podebljao već savršen skor (27-0) dok je McGregor izgubio prvu borbu nakon gotovo dvije godine izbivanja iz oktogona.