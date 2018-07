Ogroman šok u Wimbledonu! Marin Čilić ispao već u 2. kolu

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić šokantno je ispao u drugom kolu Wimbledona od 82. tenisača svijeta, 'zemljaša' Guida Pelle i to nakon dva dana igre i nakon što je vodio 2-0 u setovima. Marin jednostavno nije mogao protiv super raspoloženog protivnika i kiše koja ga je u srijedu omela da meč privede kraju.

Susret Čilića i Pelle u srijedu tri puta je prekidala kiša, a nakon posljednjeg prekida, oko 20.40 sati po lokalnom vremenu, odlučeno je kako će on biti završen u četvrtak.

Prošlogodišnji finalist najvećeg svjetskog teniskog turnira Čilić odlično je krenuo u dvoboj, odmah na startu oduzeo servis Pelli, poveo sa 3-0 i tu prednost lakoćom pretvorio u osvajanje prvoga seta sa 6-3.

Odmah početkom drugog seta Čilić je još jednom oduzeo servis Pelli, a kada je to napravio i treći put za vodstvo od 4-1 došlo je do prvog kišnog prekida koji je potrajao oko pola sata. Po povratku na teren, Čilić je osvojio još tri uzastopna gema kojima je dobio drugi set sa 6-1 i poveo u trećem setu sa 1-0.

Nažalost, taj drugi boravak na terenu potrajao je samo 20-ak minuta da bi kod vodstva Čilića od 3-2 kiša još jednom prekinula dvoboj. Zbog forsiranja da se susret završi prije no što padne mrak, igrači su se nakon 30-minutne stanke vratili na teren.

Ipak, lagana kišica držala je igrače pored igrališta više od 20 minuta da bi se zatim po već skliskom terenu odigrala samo dva gema prije novog prekida. Oba ta gema osvojio je Pella koji je kod rezultata 3-3 po prvi put u susretu oduzeo servis Čiliću. Naš je igrač u toj igri napravio jedine dvije dvostruke servis pogreške, a usto se na "break-loptu" Pelle i poskliznuo.

A onda u četvrtak skroz drugi Marin. Uspio je Argentinac potvrditi break u trećem setu za 4-6 i smanjio je na 2-1 u setovima. U četvrtom setu vidjeli smo čak četiri oduzeta servisa, a onda je nastupio tie break u kojem je Pella bio koncentriraniji i još jednom uspio šokirati Čilića i ući u odlučujući peti set.

U zadnjem setu vidjeli smo veliku borbu. Argentinac je nastavio igrati veoma agresivno i počeo pritiskati Marina koji nije imao odgovor na njegovu igru. Čilić je u meču imao čak osam duplih greški, a od toga tri u odlučujućem setu. Pella je već u desetom gemu zadnjeg seta imao dvije prilike za privesti meč kraju no Čilić se obranio asevima. No, samo dva gema kasnije Argentinac iskorištava svoju četvrtu meč loptu i na koncu, na žalost, dolazi do pobjede sa 6-3, 6-1, 4-6, 6-7, 5-7.

Hrvatski tenisač je na kraju imao čak 63 neprisiljenih greške u odnosu na 18 protivnikovih.

- Ovo je nevjerojatan osjećaj. on je jučer igrao tako dobro, a danas mi je kiša pomogla. Nastavio sam danas igrati puno agresivnije i udarao sam svaku loptu što sam snažnije mogao i borio se svaki poen do kraja. Ovo nije moja omiljena podloga, ali jučer je stigla kiša i danas sam puno bolje igrao. Osjećam se jako sretno zbog pobjede. Ostao sam miran i hladnokrvan i uspio sam sačuvati mirnoću i pobijediti - rekao je Guido Pella nakon jedne od najvećih pobjeda u karijeri.

Pella je u zadnjih devet godina odigrao samo 15 mečeva na travi, a od toga je šest pobijedio i devet izgubio.