U današnjem svijetu tehnologije, digitalizacije prije svega, u kojem se neki potezi smišljeno i planirano rade kako bi na subliminalan način stvorili dodanu vrijednost, važnu ulogu imaju društvene mreže. Jedna riječ, hashtag ili tag mogu donijeti veliki značaj, sugerirati namjenu ili indirektno nagovijestiti... Neizbježno.

Kao u slučaju Martina Ojede, argentinskog krilnog napadača čija je vrijednost šest milijuna eura i koji je pred pragom dolaska u Dinamo!

Ojeda (23) je zapratio Dinamo na Instagramu, a da gdje ima dima ima i vatre počelo se otkrivati u petak.

Ojedinim dolaskom Dinamo bi dobio ogromno pojačanje na desnoj strani. Pa bi se njegov doprinos mogao očitovati kroz dvije formacije. Željko Kopić gaji i prakticira igru s tri igrača u obrani i to bi trebalo izgledati ovako:

1. opcija: (3-4-1-2): Livaković - Theophile, Šutalo, Franjić - Ojeda, Mišić, Ademi, Bočkaj - Ivanušec - Oršić, Petković

2. opcija: (3-4-3): Livaković - Theophile, Šutalo, Franjić - Ivanušec, Mišić, Ademi, Bočkaj - Oršić, Petković, Ojeda

Inače, Argentinac je prošle sezone u prvenstvu zabio 12 golova uz tri asistencije u 23 nastupa, a u liga kupu dodao tri gola i asistenciju u 13 nastup.

Pregovori s hrvatskim prvakom, kako doznajemo, već su odmakli i do ponedjeljka bi sve trebalo biti riješeno. Interes za Ojedom pokazao je i Orlando City iz MLS-a koji nudi ponudu za 80 posto prava na igrača, no čini se kako će Argentinac prema Hrvatskoj. Dinamova ponuda ide do 90 posto.

Ojeda je rođen u mjestu Gualeguaychú blizu granice s Urugvajem, a nogomet je počeo igrati u Clubu Ferro. S 18 godina primijetili su ga u Racingu, u kojem se zadržao do danas. Bio je na posudbama u Huracánu i Godoy Cruzu, a na Novu godinu trebao je i trajno prijeći u potonji klub.

- Godoy Cruz kupio je 50 posto prava na mene, Racing ima 30 posto i još jedna grupa 20 posto. Ne znam što će se dogoditi, ali htio bih ponoviti godinu poput ove u kojoj sam se osjećao pun samopouzdanja. Sudbina će reći gdje ću u budućnosti - rekao je nedavno Martín.

Iz Argentine su prema Maksimiru ranije dolazili Guillermo Suárez i Luis Ibáñez (2008.), Adrián Calello i Leandro Cufré (2009.), Pablo Migliore (2013.) i Leonardo Sigali (2014.). Baš je Sigali moguća poveznica "modrih" s ovim poslom jer ima istog menadžera kao Ojeda.