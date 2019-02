Đoković pobijedio Modrića i osvojio nagradu za najboljeg

Srpski tenisač Novak Đoković i američka gimnastičarka Simone Biles dobitnici su nagrade "Laureus" kao najbolji sportaši za 2018. godinu na svečanosti održanoj u Monte Carlu.

Đoković je po četvrti put osvojio nagradu koja slovi kao sportski Oscar, nakon 2012., 2015. i 2016. godine, a među šest nominiranih bio je i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i dobitnik "Zlatne lopte" za 2018. godinu Luka Modrić.

Đoković je prošle godine po četvrti put osvojio Wimbledon te treći put podigao pobjednički pehar na US Openu i u tom trenutku stigao do 14 osvojenih "grand slam" naslova u karijeri. Tu je brojku povećao na 15 osvajanjem Australian Opena prošloga mjeseca. Četvrtim "Laureusom" Đoković se približio na samo dva do još jednog tenisača, Švicarca Rogera Federera koji je prestižni kipić osvajao šest puta.

Za Biles je ovo drugi "Laureus", prvoga je osvojila prije dvije godine. Na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Dohi Biles je osvojila šest medalja, četiri zlata i po jedno srebro i broncu.

Nagradu za najbolju ekipu godine dobila je francuska nogometna reprezentacija koja je osvojila naslov svjetskog prvaka u Rusiji.

Za najboljeg sportaša s invaliditetom proglašena je slovačka alpska skijašica Henrieta Farkašova koja je na POI u Pjongčangu osvojila četiri zlata i jedno srebro.

Francuski nogometni trener Arsene Wenger, koji je 22 godine vodio engleskog prvoligaša Arsenal dobitnik je nagrade za životno djelo, dok je kenijski atletičar Eluid Kipchoge osvojio nagradu za osobit doseg postavljanjem svjetskog rekorda u maratonu kada je srušio stari rekord za minutu i pol.

Na svečanosti u Monte Carlu dodijeljeni su "Laureusi" u 12 kategorija među kojima se ističe i ona za društvenu dobrobit koju je dobila indijska fondacija Yuwa koja se uključivanjem djevojčica u sport bori za njihovu bolju obrazovanost.