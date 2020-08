Okupljeni nakon deset mjeseci: Luka Modrić je zaslužio odmor

Veselimo se što smo konačno zajedno nakon deset mjeseci, rekao je Zlatko Dalić. Mario Pašalić prvi put u karijeri mogao bi u reprezentaciji startati u prvih 11 u utakmici koja nije prijateljske naravi

<p>Sjećate se Slovačke na Rujevici? Poveli su Slovaci 1-0, potom Vlašić, Petković i Perišić zabili za 3-1. Ako ste zaboravili, ne brinite, niste jedini. Taj susret odigran je u studenom 2019. i bio je posljednji susret reprezetnacije Hrvatske.</p><p>U ponedjeljak oko podneva Zlatko Dalić okupio je u zagrebačkom hotelu Capital igrače nakon deset mjeseci i krenuo u “misiju Portugal i Francuska”. Posada je slabija za dva putnika, Luku Modrića i Ivana Rakitića.</p><p>- S Modrićem se sve dogovaram od prvog dana. Luka je jako puno dao reprezentaciji i ako netko ima pravo na odmor, onda je to kapetan - rekao je nedvosmisleno Zlatko Dalić.</p><p>I u pravu je. Luka je na bio na svim okupljanjima, uvijek je za reprezentaciju igrao do granica iznemoglosti i važnije je da ga imamo spremnog na Europskom prvenstvu i kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, nego u Ligi nacija.</p><p>Dva dana produženog odmora dobili su Marcelo Brozović, koji je igrao finale Europske lige, i Ivan Perišić koji je osvojio Ligu prvaka.</p><p>- Veselimo se što smo konačno zajedno, iako, vidite kakvo je vrijeme, pandemija, korona... Niti ovaj termin nije idealan jer je jako veliki broj igrača s odmora došao na okupljanje, no svi smo u istoj situaciji. Važno je da se igrači što bolje odmore jer ih čeka naporna sezona, a onda ide Europsko prvenstvo, koje nam je primarni cilj - rekao je izbornik Dalić.</p><p>Mario Pašalić stigao je s darovima iz Bergama, a dobra vijest je da bi ovaj sjajni veznjak Atalante prvi put u karijeri mogao za reprezentaciju startati od prve minute, a da utakmica nije prijateljske naravi. Paša je u prvih 11 bio protiv Jordana, Tunisa i Gruzije, ali sve tri utakmice nisu bile natjecateljske.</p><p>Reprezentacija će do četvrtka trenirati na maksimirskom stadionu, a potom lete za Porto, gdje ih 5. rujna očekuje susret protiv Portugala aktualnih europskih prvaka. Tri dana poslije igramo protiv aktualnih svjetskih prvaka u Parizu. Gotovo da ne može bolje...</p>