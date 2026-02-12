Za igranje curlinga potrebni su kamenovi mase oko 20 kilograma, izrađeni od posebne vrste granita sa škotskog otočića Ailsa Craig. Igrač mora imati posebne cipele, kao i curling metlu
IZGLEDA LAKO, ALI... PLUS+
Okušali smo se u hit sportu Olimpijskih igara: 'Budi bez brige, past ćeš nekoliko puta'
Čitanje članka: 3 min
Na Zagrebačkom velesajmu jednom tjedno, u nedjelju, imaju trening curlinga. Nisu to pravi uvjeti, ali mogu vježbati tehniku. Okušali smo se i mi.
