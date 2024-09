Olić: Dugo nisam vidio takvog igrača. Bit će vrhunski, ali samo mora ostati normalan u glavi...

Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija imala je nekoliko velikih prilika i pružila odličan otpor, ali na kraju je morala priznati Portugalcima da su u ovome trenutku bolji. Izabranici Ivice Olića izgubili su u Karlovcu 2-0 i praktički se oprostili od prvog mjesta u kvalifikacijskoj skupini za EP, no ništa nije gotovo. Na Europsko prvenstvo možemo se plasirati kao jedna od tri najbolje drugoplasirane momčadi, ali prvo moramo pobijediti Andoru i Grčku te se nadati da će nam se poklopiti drugi rezultati. Ako se to ne dogodi, onda s drugog mjesta idemo u dodatne kvalifikacije.

Bez obzira na poraz, izbornik Ivica Olić bio je zadovoljan.

- Rekao sam još ranije da se radi o reprezentaciji koja je godinama u vrhu u svim kategorijama, uvijek su na europskim i svjetskim prvenstvima. Uigrani su, kažnjavaju te ako im dozvoliš malo prostora i igraju fantastično. Raduje me kako su dečki odigrali prvo poluvrijeme, imali smo svoje prilike, ali nismo zabili. Volio bih vidjeti kakva bi utakmica bila da smo zabili i kako bi oni reagirali. Vidio sam puno veće zajedništvo i želju u odnosu na prvu utakmicu. Imamo još dvije utakmice i imamo sve u svojim rukama. Nakon ovog okupljanja nadam se da će nešto ostati od tih zahtjeva koje smo pred njih postavili. Volio bih da u ova tri tjedna više minuta u klubovima dobiju Cvijanović, Zvonarek, Vidović i Hrgović, imamo dosta igrača koji su bez utakmica. Što više minuta dobiju, to će im značiti kada dođu u reprezentaciju.

Karlovac: Kvalifikacije za Europsko U-21 prvenstvo, Hrvatska - Portugal | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U čemu je tajna sjajne igre Portugalaca?

- Opet se vraćam na 20 godina unazad. I kada sam ja bio mlad, ovako je izgledalo, možda još i veća razlika. Ne treba govoriti puno o njima, oni su vrh u svim kategorijama. Imaju sustav, biraju igrače koji igraju tako. Brzi su, imaju strašne promjene, znaju stalno gdje stoje. Ipak, moram priznati, u prvom dijelu smo im dolazili vrlo lagano u poluprilike i prilike. Važno je da je ova reprezentacija nakon teškog poraza u Portugalu napravila korak naprijed, ništa ne ide preko noći. Sport je duža priča i trebat će igračima da to shvate. Imali smo dvije utakmice, uzeli tri boda, prvu nezaslužena tri boda, ali u drugoj imaš šanse za gol, ne zabiješ. Ipak, raduje me da sam vidio da igraju kao momčad, da su tu jedan za drugoga. Portugal je dobar, to sam znao, ali želim da mi budemo bolji i da jednog dana novi igrač dođe u A reprezentaciju.

Portugalci su dominirali veći dio susreta. Naš plan bio je ugroziti ih iz kontri, ali u završnici susreta Hrvatska je pritisnula.

- Krenuli smo u veći rizik, šteta za taj drugi gol. Vidjeli smo šanse Ivanovića i Matkovića, to je sve bilo kod 1-0. Zadovoljan sam jer smo igrali s takvim protivnikom i praktički do 90. minute smo bili u igri.

Posljednje kolo protiv Grčke će odlučivati o svemu.

- Moramo se pripremiti na sve jer oni su doma pobijedili Portugal. Kad smo igrali u Grčkoj, vodili smo pa primili gol u zadnjim minutama, no tada smo imali Baturinu i Sučića. To je kvalitetna reprezentacija, neće biti lako, doma ili vani, ne znači puno. Očekuje nas teška utakmica, ali vjerujem da ova ekipa ima kvalitetu i snagu, da ćemo uzeti drugo mjesto i nadam se da ćemo ići direktno na Euro. Ako ništa, onda idemo u dodatne kvalifikacije - rekao je Olić.

Ishvalio je osječkog bisera Antona Matkovića koji je krenuo od prve minute i bio velika opasnost za goste.

- Dugo nisam vidio igrača s većim potencijalom u napadu. Nakon dugo godina dobili smo nekoga tko ima visinu, brzinu, lijevu i desnu nogu. Taj momak treba biti pravilno vođen i nadam se da se uz zdravlje, dobru glavu i dobar rad može razviti u vrhunskog napadača. Pratio sam ga kada je igrao za Osijek, ali imati njega na treningu... To je veliki biser hrvatskog nogometa, ali on mora ostati normalan u glavi i shvatiti da ne ide ništa preko noći. Da će biti uspona i padova, ali da ima sve predispozicije da napravi sjajnu karijeru. Imamo i Crnca koji je otišao u Norwich, napravio je odličan transfer. Nadam se da će ostati zdrav - zaključio je Olić.