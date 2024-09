Olić predstavlja nove adute, među njima i sina bivšeg košarkaškog reprezentativca

Hrvatska U-21 reprezentacija od 17 sati (MAXSport 1) na stadionu ŠC Rudeš u kvalifikacijama za EP dočekuje Farske Otoke. Hrvatska nakon šest utakmica ima 13 bodova, a Farani sedam.

Bit će to debi Ivice Olića (44) na klupi U-21 reprezentacije. Najvredniji je igrač Hrvatske Marin Ljubičić (22) iz LASK-a, s osam milijuna. Ima i novih aduta, poput Lokomotivina veznjaka Antonija Baždarića (18), sina bivšega košarkaškog reprezentativca Marina.

Izbornik Olić najavio je susret.

- Jako nam je to važna utakmica za tijek kvalifikacija i da se spremamo da od prve minute mi budemo ti koji će diktirati tempo utakmice i, naravno, da pokušamo što prije probiti taj defenzivni blok. Što prije budemo zabili gol, to će nam sigurno olakšati puno toga jer momčad poput njih koju drži rezultat - u Portugalu su uspjeli do 60. minute držati 0-0, a poslije primljenog gola su se raspali. Bit će vrlo važno da što prije dođemo do gola, ali ako ne bude, treba biti strpljiv i ne gubiti glavu. Nastavit ćemo igrati ovo što smo pripremili i siguran sam da će na kraju kvaliteta koju imamo u napadu doći do izražaja i da ćemo to znati iskoristiti.

Zagreb: Ivica Olić održao je konferenciju za medije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zdravstveni karton?

- Bilo je sve u redu do jučerašnjeg polaska na trening. Franjo Ivanović je osjetio probleme sa želucem, tako da je ostao u hotelu. On je danas bolje. Napravit će i prvi trening s nama pa ćemo vidjeti kako će se situacija odvijati. Sutra ćemo donijeti odluku hoće li biti s nama u kadru ili će mu trebati još koji dan da se regenerira i dođe u optimalnu formu - rekao je Olić u srijedu.

Jedan od strijelaca u prvoj utakmici protiv Farskih Otoka bio je i Marin Ljubičić koji je dobro počeo sezonu. U dosadašnjih pet kola u austrijskoj Bundesligi, za LASK je zabio dva pogotka. Istome se nada i u ovoj kvalifikacijskoj utakmici.

- U ovu utakmicu očigledno ulazimo kao favoriti. Mislim da nas i oni na taj način gledaju, ali ne smijemo ih nikako podcijeniti. Vodili smo protiv njih na Farskim Otocima i oni su se skoro vratili. Imali su šansu da izjednače, ali na kraju smo zabili taj četvrti gol i uspjeli pobijediti. Mislim da u ovu utakmicu želimo ući sa što ranijim golom, ali ne treba to stvarati neki pritisak jer znamo svoju kvalitetu i sigurno ćemo u ovoj utakmici dočekati da zabijemo prvi gol pa će se otvoriti da zabijemo još i više golova - rekao je Ljubičić osvrnuvši se i na dolazak nekih novih igrača, kao i novog stožera.

- Kao što smo vidjeli, zadnjih nekoliko rezultata nisu bili kako smo htjeli i kao što se od nas očekuje, ali svaka promjena je dobrodošla. Isto tako što se tiče igrača. Neki su novi i ovdje su prvi put, a to je sve dobro da se malo osvježimo i da nam donesu dodatnu kvalitetu. Također, novi stožer se u ovih nekoliko dana dobro pokazao, mislim da će to biti dobro i s Farskim Otocima možemo krenuti u nove pobjede - poručio je Ljuba.

Ulaz za utakmicu je slobodan.

