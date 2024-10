Olić rekao da Durdov ne može u reprezentaciju 'preko noći'. Ovo je rekao o 'modrom' talentu...

Izbornik hrvatske U21 reprezentacije Ivica Olić okupio je 'mini vatrene' prije susreta kvalifikacija za Europsko prvenstvo, a na konferenciji je govorio o talentu Hajduka Bruni Durdovu (16) koji je u deset utakmica zabio tri gola, a našao se na popisu U17 reprezentacije.

- Durdov je sigurno interesantan igrač pred kojim je sjajna budućnost. On je trenutačno U-19 reprezentativac. Ako ovako nastavi, ne sumnjam da će jednog dana biti i u seniorskoj reprezentaciji. Radujemo se mladim igračima koji nam dođu i vrlo brzo uče. Na Durdovu je da nastavi s ovakvim radom, težak je to put, ništa ne ide preko noći, to je par utakmica - objasnio je Olić pa dodao:

Pokretanje videa... 01:20 Dalić o poplavama u Jablanici | Video: LUKA STANZL/PIXSELL

- Iz mojeg iskustva, najbolje bi bilo da se pred njime ne postavlja previše teret A reprezentacije. Ako nastavi ovako, bit će to normalan slijed, poziv u U-21 reprezentaciju i onda, daj Bože, poziv u A reprezentaciju

Zagreb: Konferencija za medije izbornika U-21 nogometne reprezentacije Ivice Olića | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ove sezone ima tek šest seniorskih minuta, a igra redovito na juniorskoj razini te igra za mlade 'modre' u Ligi prvaka. Riječ je o Noi Mikiću (17) koji se našao na Olićevom popisu U21 reprezentacije.

- Bit će sigurno polemike zašto sam zvao jako mladog Mikića, ali što sam vidio i čuo od trenera bilo je dovoljno. Želim ga u ovoj U21 vrsti, a s obzirom na deficitarnu poziciju desnog bočnog, važno je da se na vrijeme prepozna talent i da se takvom talentu omogući razvoj da što prije, da što prije adekvatno uđe u seniorski nogomet. Svi kažu da je Mikić najveći talent na toj poziciji. Ima sjajne kapacitete, zato ne vidim razlog da se njegov razlog ne ubrza - rekao je za Sportske novosti.