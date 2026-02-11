Olimpijac osvojio broncu pa se slomio: 'Prevario sam djevojku'

Norveški biatlonac Sturla Holm Laegreid osvojio je brončanu medalju u utrci na 20 kilometara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, a njegov nastup ostat će upamćen po emotivnom intervjuu u kojem je priznao da je prevario djevojku. Odmah nakon što je osigurao prvo pojedinačno olimpijsko odličje, 28-godišnjak je stao pred kamere norveške državne televizije NRK. Umjesto da govori o utrci i medalji, slomio se u suzama i šokirao javnost neočekivanim priznanjem.

​- Postoji netko s kim bih ovo želio podijeliti, a tko danas možda ne gleda. Prije šest mjeseci upoznao sam ljubav svog života, najljepšu i najdražu osobu na svijetu. A prije tri mjeseca napravio sam najveću pogrešku u životu i prevario je. Rekao sam joj to prije tjedan dana. Bio je to najgori tjedan u mom životu - izjavio je Laegreid.

'Nadam se da će vidjeti što mi znači'

Kako prenose svjetski mediji, djevojka, čiji identitet nije otkrio, prekinula je vezu nakon što joj je privatno priznao nevjeru. Njegov javni istup bio je, kako je sam opisao, očajnički pokušaj da joj pokaže koliko mu je stalo i da je pokuša vratiti.

​- Nadam se da će ovo "društveno samoubojstvo" pokazati koliko je volim. Prihvatio sam posljedice onoga što sam učinio i žalim svim srcem. Danas sam odlučio reći svijetu što sam napravio, pa možda postoji šansa da ona vidi što mi uistinu znači - dodao je.

Foto: Reuters

Laegreidov potez zasjenio je fantastičan uspjeh njegovog sunarodnjaka Johana-Olava Botna, koji je u istoj utrci osvojio prvo olimpijsko zlato. Na pitanja o koleginom priznanju, Botn je kratko odgovorio kako se "to njega ne tiče", dok se Laegreid kasnije na press konferenciji ispričao što mu je "ukrao dan". Njegov potez kritizirao je i legendarni biatlonac Johannes Thingnes Bø, rekavši da su "vrijeme, mjesto i tajming bili potpuno pogrešni".