Olimpijac pred cijelim svijetom molio oprost zbog preljuba. Sad se oglasila i prevarena bivša

Norveški biatlonac Sturla Holm Laegreid (28), osvajač brončane medalje na Zimskim olimpijskim igrama u biatlonu na 20 kilometara, izazvao je veliku pozornost javnosti, ali ne samo zbog sportskog uspjeha. Nakon što je u utorak stao na pobjedničko postolje, 28-godišnji olimpijac dao je izjavu za norvešku televiziju NRK koja je zasjenila njegov rezultat. U emotivnom obraćanju priznao je da je bio nevjeran svojoj tadašnjoj djevojci.

- Prije šest mjeseci upoznao sam ljubav svog života, najljepšu i najljubazniju osobu na svijetu. A prije tri mjeseca napravio sam najveću pogrešku i prevario je - rekao je Laegreid pred kamerama, ostavljajući gledatelje i novinare zatečenima.

Foto: Eloisa Lopez

Njegova bivša partnerica, koja je za VG govorila anonimno, sada je odgovorila na njegovu javnu ispovijest. U poruci je najprije čestitala njegovu suigraču Johanu-Olavu Botnu na osvojenom zlatu, a zatim se osvrnula na Laegreidovu izjavu.

- Teško je oprostiti. Čak i nakon izjave ljubavi pred cijelim svijetom. Boli me što sam uvučena u to. Imali smo kontakt i on zna moje mišljenje.

Priča je izazvala burne reakcije u Norveškoj, gdje je Laegreid poznat kao jedan od najuspješnijih biatlonaca generacije. Dok se sportski svijet bavi njegovim olimpijskim rezultatom, javnost i dalje raspravlja o neočekivanom istupu i posljedicama koje je ostavio.