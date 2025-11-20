Olimpijska prvakinja ima novu zanimaciju: 'Ha, nekako moram platiti opremu i svog gurača...'

Lisa Buckwitz (30), olimpijska i svjetska prvakinja u bobu, suočila se s činjenicom da od sporta ne može živjeti. Zbog toga se odlučila na drastičan karijerni zaokret
Njemica Lisa Buckwitz (30) je osvojila olimpijsko zlato u Pyeongchangu 2018. godine, zaposlena je u vojsci, slikala se za Playboy 2022. godine, a lani je počela prodavati škakljive fotke, prenose njemački mediji.
| Foto: Instagram/
Njemica Lisa Buckwitz (30) je osvojila olimpijsko zlato u Pyeongchangu 2018. godine, zaposlena je u vojsci, slikala se za Playboy 2022. godine, a lani je počela prodavati škakljive fotke, prenose njemački mediji. |
Foto: Instagram/
Njemica Lisa Buckwitz (30) je osvojila olimpijsko zlato u Pyeongchangu 2018. godine, zaposlena je u vojsci, slikala se za Playboy 2022. godine, a lani je počela prodavati škakljive fotke, prenose njemački mediji.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Kao pilot boba odgovorna sam za cijeli svoj tim. Moram platiti gurača i pokriti troškove materijala za svoj bob, objasnila je i dodala kako trening partner za vožnju boba košta i do 100.000 eura.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Sve troškove osim puta pokrivaju sami sportaši, dok Savez snosi samo troškove putovanja jer je Lisa članica reprezentacije.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Sigurno se neću pokazivati gola. U principu, sadržaj je sličan onom na Instagramu. Tamo me možete vidjeti i u bikiniju ili sportskom grudnjaku, izjavila je Lisa, dodajući kako svojim obožavateljima želi pružiti uvid u svoju svakodnevicu.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Stvarno je teško pronaći sponzore koji su spremni uložiti novac u moj sport ili ga dati baš meni, zaključila je Buckwitz.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto ROBERT MICHAEL/DPA