Obavijesti

Galerija

Komentari 0
FOTO: OD SPORTA SE NE ŽIVI

Olimpijska prvakinja ima novu zanimaciju: 'Ha, nekako moram platiti opremu i svog gurača...'

Lisa Buckwitz (30), olimpijska i svjetska prvakinja u bobu, suočila se s činjenicom da od sporta ne može živjeti. Zbog toga se odlučila na drastičan karijerni zaokret
Olimpijska prvakinja ima novu zanimaciju: 'Ha, nekako moram platiti opremu i svog gurača...'
Njemica Lisa Buckwitz (30) je osvojila olimpijsko zlato u Pyeongchangu 2018. godine, zaposlena je u vojsci, slikala se za Playboy 2022. godine, a lani je počela prodavati škakljive fotke, prenose njemački mediji. | Foto: Instagram/
1/15
Njemica Lisa Buckwitz (30) je osvojila olimpijsko zlato u Pyeongchangu 2018. godine, zaposlena je u vojsci, slikala se za Playboy 2022. godine, a lani je počela prodavati škakljive fotke, prenose njemački mediji. | Foto: Instagram/
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025