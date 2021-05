Sjajan UFC 262 u Houstonu uživo je gledalo više od 18 tisuća navijača, koji su svjedočili povijesnoj borbi - Charles Oliveira nokautirao je Michaela Chandlera i preuzeo pojas lake kategorije. Isti onaj koji je donedavno držao Khabib Nurmagomedov.

Iako su oba borca u prvoj rundi imala svoje šanse, nevjerojatni Brazilac izvukao je pobjedu i okitio se titulom najboljeg na svijetu. Valja izdvojiti dva detalja iz uvodne runde. Prvi, kad je Oliveira 'uzeo leđa' Chandleru i, kao specijalist BJJ-a, bio blizu da završi protivnika, te trenutak kada je primio odličan udarac pa završio na tlu. Chandler je bio blizu pobjede, no Oliveira je uspio preživjeti nalet i u drugoj rundi prirediti spektakl.

Odmah na startu druge dionice Chandler je naletio na fantastičan lijevi kroše i tu je počeo kraj. Oliveira je momentalnim pritiskom završio posao pa dodatnim udarcima uz žicu završio posao.

Neprikosnoveni Brazilac zaslužio je titulu. Do pojasa prvaka stigao je nakon čak 11 godina provedenih u UFC-u. Do 2016. njegova je karijera imala dosta uspona i padova, no u zadnje je tri godine nanizao čak devet borbi bez ijednog poraza. Čovjek drži rekorde među aktualnim borcima s najviše prisiljavanja na pobjedu, najviše prekida i ima najduži niz nepobjedivosti.

Nevjerojatan nokaut Barboze, Ferguson opet izgubio

Bila je ovo prilika za vratiti stari sjaj, no čini se da je ipak istina što većina analitičara ponavlja - Tony Ferguson se potrošio. Teško je povjerovati budući da se radi o neizmjerno specifičnom borcu, za kojeg se svojevremenom smatralo kako je jedini u stanju pobijediti Khabiba, no činjenice mu ne idu u prilog. El Cucuy je doživio treći uzastopni poraz nakon što je podijeljenom odlukom izgubio od Beneila Dariusha, koji je dominirao i glatko osvojio sve tri runde.

Iranac je tako stigao do sedme uzastopne pobjede, ova protiv Tonyja mu je definitivno bila najveća u karijeri i lansirala ga u elitu UFC-eve lake kategorije. S druge strane, izgleda da je jedna velika karijera zaista pri kraju i da je Ferguson svoje dao. Mnogi će reći da bi u 'primeu' dobio Khabiba, no onaj okršaj s Gaethjeom promijenio je štošta u njemu.

No, zato je drugi veteran stigao do fantastične pobjede. Edson Barboza nokautirao je potentnog Shanea Burgosa i to na kakav način. Atraktivan, istina, no prilično neobičan.

Odvijala se treća runda kada je Brazilac prvo, sebi karakterističnim, jedan-dva namjestio Burgosa ljevicom pa lansirao desnicu u lice. Činilo se da je Burgos odlično primio udarac jer je nastavio cupkati u gardu, ali najednom se samo srušio. Nakon otprilike sedam sekundi od primljenog udarca!

Barboza je pohitao dovršiti posao i plasirao je dodatna dva udarca koja su bila nešto lakšeg intenziteta. Bilo je jasno da se Burgos neće pridići.

Domaći borac iz Houstona Matt Schnell nije uspio pobijediti pred svojim navijačima. Pristao je na borbu u catchweightu nakon što je Rogerio Bontorin na vaganju imao pola kilograma više za bantam kategoriju

Brazilac je bio nešto bolji u prve dvije runde, ali onda je u trećoj bio sasvim blizu završetka borbe. Amerikanac je svašta preživio, ali je Bontorin zasluženo proglašen pobjednikom.

U jedinom ženskom meču main carda Amerikanka Katlyn Chookagian slavila je protiv Brazilke Viviane Araujo jednoglasnom odlukom sudaca.

