'Olmo će zaigrati u uzvratu, a Livaković ostaje cijeli kolovoz'

Dinamo je jučer uspješno odradio gostovanje u Gruziji, nogometaši hrvatskog prvaka u prvoj europskoj utakmici sezone svladali (2-0) su Saburtalo. I napravili veliki korak prema 3. pretkolu Lige prvaka. Nenad Bjelica odmah poslije utakmice izrazio je nezadovoljstvo igrom svoje momčadi, trener Dinama na sličan način razmišlja i dan kasnije. Vrijedno pamćenja je tek rezultat.

- Da, više sam zadovoljan rezultatom nego igrom. Nismo se snašli po tom vremenu, protiv tog suparnika, ni lopta ni teren, ništa nam nije odgovaralo. Nismo dobro ušli u utakmicu, možda smo previše čitali i te napise kako oni nisu spektakularni. Saburtalo je dobra momčad, znaju igrati pod pritiskom, vole preuzimati rizik, a Gruzijci općenito vole igrati nogomet - kaže Nenad Bjelica, pa dodaje:

- Oni su u prvom dijelu imali posjed, ali nisu previše prijetili. Mi smo napravili premalo u napadačkom dijelu igre, na odmoru smo napravili neke preinake, pa je to izgledalo bolje. Zabili smo, zasluženo pobijedili, ali iza nas je jedna teška utakmica.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Je li to sada gotovo, je li Dinamo prošao Gruzijce?

- Imamo dobar rezultat, ali još nismo prošli. Idemo korak po korak, sada nam slijedi Slaven Belupo, a onda ćemo ponovo razmišljati o njima. Samo uz maksimalan angažman možemo do još jedne pobjede.

A je li zagrebačka utakmica s Gruzijcima prilika za predstavljanje Danija Olma?

- Mislim da da, vjerujem da bi Olmo već tada mogao zaigrati. Sigurno ne od početka, ali bi on i Moubandje tu mogli dobiti neke minute. Dani Olmo? Ja bih prvi volio da ostane s nama, ali samo čiste glave kakve je bio prošle sezone. On je pozitivan, kod njega nema razočaranja što nije još prodan, a ako se to ubrzo dogodi pronaći ćemo mu adekvatnu zamjenu.

Kakvo je stanje s transferom Livakovića?

- Ni tu nema novosti, nema ni prodaje. Ne dok je Zagorac ozlijeđen, a znamo kako je Livaković važan u našim razmišljanjima. Osluškujemo tržište, no Livaković će sigurno s nama biti do kraja kolovoza, ako ne i dulje. Ne bih sada o nikakvim novim imenima, sve gledamo i pratimo, a ako ode Livaković pronaći ćemo neku alternativu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ferencvaros?

- Ma gdje je to, danas smo poslali trojicu suradnika u Mađarsku, pa ćemo vidjeti. Rekao sam, idemo korak po korak, a nama do tih utakmica slijede Slaven Belupo, Saburtalo i Gorica. Polako - završio je Nenad Bjelica.

Junak utakmice u Tbilisiju s postignutim golom, ali i izborenim penalom bio je Mislav Oršić.

- Nije bilo jednostavno, ali glavno da smo pobijedili. Znamo sve, nismo se u Tbilisiju predstavili u najboljem svjetlu, nismo odigrali utakmicu na našem nivou. U drugom dijelu smo se podigli za nekih 10-15%, zabili gol, pa zaigrali kako znamo i potvrdili pobjedu - rekao je Mislav Oršić koji je u Gruziji zabio glavom.

- Haha, nije to baš moja specijalnost, nisam najbolji u tom segmentu igre, ali važno da je prošlo kada je trebalo. Penal? Mislim da je bio penal, imao sam loptu pod kontrolom, njihov igrač je ušao džonom.

Je li Dinamo već prošao Saburtalo?

- Ma ne, nije gotovo. Nogomet nas je puno puta, pa i u zadnje vrijeme iznenadio, naučili smo kako se sve može okrenuti u jednoj utakmici. Bit ćemo spremni za uzvrat, krenuti maksimalno i vjerujem sev brzo riješiti u Maksimiru.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pratite li, 'guglate' li već Ferencvaros?

- Ne, evo tek sam prije par minuta pitao nekoga kada oni uopće igraju s Vallettom, nisam ni to znao. Sada razmišljam samo o Slaven Belupu, ne zanima me ništa osim te utakmice.

Saburtalo ćete dočekati pred praznim tribinama...

- Neće nam biti baš ugodno, iskreno nikad nisam odigrao utakmicu pred potpuno praznim tribinama. Ali, igram u HNL-u, bilo je sličnih situacija, haha - završio je Oršić.

Dobru rolu u sredini terena u Gruziji je odradio i Amer Gojak.

- Svjesni smo svega, znamo gdje smo griješili, ali i da prvo poluvrijeme nije bilo dobro. Uzvrat? Ne, ne bih rekao da će to biti samo formalnost, Saburtalo je dobra momčad, moramo biti ozbiljni, ništa još nije gotovo. A vidimo i kakvih sve preokreta u zadnje vrijeme ima u nogometu - kaže Amer Gojak, pa dodaje:

- Dani Olmo? Dobar je, vidi se da se vratio pun želje i motiva, svi jedva čekamo da se što bolje spremi, pa nam što prije pomogne i na terenu.

Mario Gavranović vam je u 38. minuti propustio dodati u idealnoj situaciji...

- Tako je odlučio, ništa idemo dalje. Nadam se da će mi drugi put u takvoj situaciji dodati loptu, haha - završio je Gojak.