Olmo daje dio plaće ljudima u potrebi: U Hrvatskoj su me jako dirnuli ljudi koji su proživjeli rat

Pet je godina proveo u Hrvatskoj, došao pred vrata reprezentacije, ali je srce ipak izabralo rodnu Španjolsku, gdje je prvi poziv dobio još kao igrač Dinama. Iako je već gotovo četiri godine član Leipziga, i dalje često dolazi u Lijepu Našu i s ponosom se prisjeća vremena u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Olmo kod Cro Copa

Pokretanje videa ... Olmo kod Cro Copa | Video: Instagram/Ioan Gruffudd

Osim što je fantastičan nogometaš, Dani Olmo (25) je i veliki humanitarac. Pisali smo o kampu za pomoć djeci oboljeloj od raka koji je pokrenuo s ocem Miguelom i bratom Carlosom u Kataloniji, ovo ljeto podržao je futsalski turnir za prevenciju mentalnog zdravlja u rodnoj Terrassi, a tri je godine i član udruge Common Goal koju je pokrenuo poznati španjolski nogometaš Juan Mata. Svi njeni članovi, pa tako i Dani, odvajaju jedan posto plaće u humanitarne svrhe. Na godišnjoj bazi po aktualnom ugovoru s Leipzigom to je oko 100.000 eura.

Poznati katalonski sportski dnevnik Sport u utorak mu je na godišnjoj ceremoniji dao priznanje za humanitarni rad. Zbog ozljede ramena stigao je s longetom. Trebao bi se, kaže, vratiti početkom drugog dijela sezone, oporavak ide dobro.

- Ova nagrada ispunjava me ponosom. Moji roditelji i obitelj usadili su mi neke vrijednosti od malena, cijeniti ono što imam. Kao nogometaš osjećam da imam imam i društvenu odgovornost pomoći ljudima u potrebi, djeci koja boluju od raka. Želim dati dio sebe - rekao je Olmo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Malo je poznata činjenica kako Dani pomaže i jednoj udruzi za pomoć potrebitima u Hrvatskoj.

- Nogomet može pomoći ljudima na mnogo načina, mi kao nogometaši jako smo utjecajni iako to ponekad ne vidimo niti razmišljamo o tome. Preuzimanjem samo malo odgovornosti pomažete velikom broju ljudi, to sam želio učiniti u Hrvatskoj - kazao je Olmo u dokumentarcu DAZN-a "Come On Futbol" posvećenom djelovanju udruge Common Goal i otkrio detalj iz vremena u Dinamu koji ga je dirnuo:

- Jedna od stvari koja me najviše obilježila je susret s ljudima koji su bili u ratu, koji su to doživjeli na vlastitoj koži. Vidjeti bivše nogometaše koji su dolazili kod nas u posjet, koje je rat obilježio. Nekima je falila noga ili ruka, govorim o legendama kluba...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Objasnio je i zašto je tako mlad, sa 16 godina, napustio svjetski poznatu nogometnu školu La Masiju kako bi potpisao za Dinamo.

- Bio sam sretan u Barceloni. U četiri od šest godina tamo bio sam najbolji strijelac, igrao kao napadač i krilo, bio reprezentativac do 16 i 17 godina. Želio sam biti sportski projekt i Dinamo mi je pružio upravo to. Kad odeš iz Barcelone, nije sve ružičasto, to sam shvatio u Hrvatskoj. Tu sam u svakom smislu postao čovjek, i na terenu i izvan njega.

HNS je Olmu nudio hrvatsko državljanstvo, postojala je opcija da zaigra za "vatrene" na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

- Igrao sam tamo i nisu me zvali u španjolsku reprezentaciju. Te sam godine bio najbolji igrač lige, ali sam to odbijao, govorio da sam jako zahvalan, ali da mi je san igrati za Španjolsku - rekao je Olmo.

U međuvremenu je zaigrao 32 puta za "furiju", zabio sedam golova, osvojio i Ligu nacija, Euro do 21 godine i olimpijsko srebro. Kao uzoru na terenu i izvan njega izbornik mlade reprezentacije Luis de la Fuente, koji je u međuvremenu preuzeo klupu A vrste, dao mu je kapetansku traku. A on nogometne i ljudske kvalitete potvrđuje iz godine u godinu.