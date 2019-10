Olmo: Kad zabiju šesti, idu i po sedmi gol. Ali nisu nepobjedivi

Dinamov ofenzivni nogometaš Dani Olmo rekao je u utorak u razgovoru za novine "Mundo Deportivo" kako zagrebački klub može ove sezone dosegnuti osminu finala Lige prvaka.

- Bilo je važno dobro započeti ovo natjecanje, no pred nama je još pet utakmica. Ovo je tek počelo. Potrebno je razmišljati kratkoročno. No zašto ne bismo ušli u osminu finala? Želimo napraviti sve što je moguće premda neće biti razočaravajuće ako se ne kvalificiramo u iduću fazu. Biti treći u skupini također nije drama - izjavio je Olmo u razgovoru za te novine sa sjedištem u Barceloni.

Dinamo u utorak u 21.00 sat gostuje kod Manchester Citija u drugom kolu Lige prvaka.

- Bit će to atraktivna utakmica, protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu te ju želim igrati. To mora biti noć za uživati i moramo pokazati što možemo - rekao je 21-godišnji kapetan mlade reprezentacije Španjolske.

Na klupi Manchester Cityja je trener Pep Guardiola koji je nekoć bio u Barceloni baš kao i Olmo koji je 2014. iz kluba otišao u Dinamo. Guardioli s engleskim prvakom nedostaje pehar Lige prvaka kako bi zaključio ciklus u Engleskoj.

- To je šlag na torti koji nedostaje njegovom projektu, no i Guardiola i Manchester City napravili su odličan posao. Liga prvaka je jedino što im još nedostaje - smatra Dinamov nogometaš koji je istaknuo veznjaka Kevina De Bruynea kao najopasnijeg "jer je on kreator igre".

U Europi se igra bez kompleksa

- Manchester City ima na terenu najbolje igrače i velikog trenera koji izvlači ono najbolje iz njih. Niti jedna pohvala nije neutemeljena. Najbolje što imaju je to što kada ti zabiju prvi gol idu odmah po drugi. Pa po treći. A kada ti zabiju šesti idu po sedmi. No mi dolazimo nakon postignutog važnog trijumfa nad Atalantom, imamo samopouzdanja i sigurno ćemo imati svoje prilike. Trebamo biti precizni želimo li im napraviti probleme - napomenuo je Olmo.

- Manchester City nije nepobjediv, može ih se pobijediti. Bit će teško, no vjeru i želju nam nitko ne može ukrasti - dodao je.

Dinamo je u prvom kolu pobijedio talijansku Atalantu sa 4-0, dok je Manchester City sa 3-0 pobijedio u gostima ukrajinski Šahtar.

- U Europi igramo bez kompleksa i to nećemo promijeniti. Prošle sezone smo imali tešku skupinu u Europskoj ligi s Andrelechtom, Spartakom iz Trnave i Fenerbahčeom te smo dokazali da se možemo natjecati na toj razini. Čak i višoj, budući da smo napravili korak naprijed i ušli u Ligu prvaka - rekao je Olmo.

- Snaga Dinama je u kolektivu. Svi idemo u istom pravcu i znamo što i kako igramo. Dobro se nadopunjavamo i to nam donosi prednost kada je potrebno stvoriti prilike za gol - dodao je.

Olmo očekuje posebnu sezonu

Olmo je ove sezone u osam utakmica zabio pet golova, a pet puta je dodao za pogodak. Ljetos je razmišljao o odlasku s Maksimira gdje su mu ponudili povećanje plaće i produženje ugovora. Ostao je, no nije potpisao novi ugovor pa je zasad vezan s 'Modrima' do ljeta 2021. godine.

- Uvijek sam govorio da ove sezone želim igrati Ligu prvaka. Nisam otišao iz kluba i nema veze. Mlad sam, ne žuri mi se, počeli smo dobro sezonu u prvenstvu i Ligi prvaka, a nogomet se neće zaustaviti. Dinamo mi je puno dao, uvijek ću u ovom dresu davati sve od sebe, za klub i za navijače koji mi svakodnevno pokazuju koliko sam im drag - istaknuo je Olmo.

- Prošla godina bila mi je dobra na kolektivnoj i individualnoj razini. Osvojio sam nagradu za najboljeg mladog igrača, također i za najboljeg igrača hrvatske lige, a na Europskom prvenstvu sam se isto tako dobro osjećao. Ovu sezonu sam počeo zabijajući golove i asistirajući pa bi ona mogla biti posebna - rekao je.

Kaže kako ga sada ljudi u Zagrebu češće zaustavljaju.

- Nakon lanjskog uspjeha ljudi me češće zaustavljaju, traže fotografiju ili autogram, no kada imam slobodno popodne nastojim prošetati centrom Zagreba koji je prekrasan. Poneki dječak me prepozna, nešto zatraži, ali to nije nešto što mi smeta, kompliment mi je što netko želi imati uspomenu sa mnom - zaključio je Olmo. (jć)

