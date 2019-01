Olmo oduševio u novoj pobjedi, Andrić zabio nakon tri minute

Dinamo je stigao do nove pobjede na pripremama u Turskoj, modri su s 2:0 svladali devetoplasiranu momčad rumunjske lige Poli Iasi. Hrvatski prvak je bio puno bolji, dominirao cijelu utakmicu i stvarao prigode, no do golova su stigli tek u drugom poluvremenu. Junak utakmice bio je Dani Olmo koji je s golom i asistencijom odveo plave do pobjede, a svoj prvijenac u modrom dresu postigao je i Komnen Andrić. Novi napadač Dinama ušao je u 72. minuti, a samo tri kasnije postavio konačni rezultat utakmice...

Plavi su dominirali prvim dijelom, ali i promašivali. Prvo je u dva navrata (12. i 13. minuta) zaprijetio Lešković koji je prvo poslije dodavanja Gojaka tukao pored gola, dok mu je udarac glavom lijepo obranio Rusu. Modrima je u 17. minuti poništen pogodak, Hajrović je šutirao iz daljine, Rusu obranio, a Petković na odbijancu iz dva pokušaja zatresao mrežu. Ipak, mlada pomoćna sutkinja podigla je zastavicu, a glavni sudac je to prihvatio.

Do kraja prvog poluvremena još je u dobroj situaciji bio Oršić. Igrala se 33. minuta, Olmo je dubinski proigrao svog krilnog igrača koji je izašao sam prema rumunjskom vrataru, no ovaj je upisao još jednu veliku obranu. Veliku priliku Rumunji su imali u 60. minuti, Sannoh je 'zapalio' modrim braničima, izašao sam pred Zagorca, pa šutirao pored gola.

Zagorac je svoju prvi obranu upisao u 65. minuti, Mendes je nisko tukao iz slobodnog udarca, no Dinamov je kapetan bio na mjestu. Zagrepčani su do pogotka stigli u 73. minuti. Gojak je probio desnu stranu, ubacio prema suparničkom petercu, Rumunji su odbili loptu, ali samo Olma koji je s 18 metara pogodio za 1:0...

Samo dvije minute kasnije - 2:0. Šitum je odlično s lijeve stran ubacio za Olma, ovaj prošao suparničkog braniča, pa nesebično asistirao za Andrića koji s dva metra bez većih problema zabija prvijenac u modrom dresu. A taj su potez njegovi suigrači s tribina popratili pljeskom...

Strijelci: 1:0 - Olmo (73), 2:0 - Andrić (75).

Dinamo (4-1-4-1): Zagorac - Moharrami (od 72. Matel), Dilaver, Lešković, Leovac - Gjira (od 72. Franjić) - Hajrović (od 61. Ćuže), Gojak, Olmo, Oršić (od 72. Šitum) - Petković (od 72. Andrić).

Poli Iasi (4-2-3-1): Rusu - Arias, Frasinescu, Rosu, Sin - Qaka, Cioinac - Petre, Knowles, Almada - Sanoh (još su igrali: Cobrea, Mihalache, Mihaescu, Bosoi, Mendes, Ndongala, Mimoun, Bekui, Pirvulescu, Enoh, Rus, Zaharia)