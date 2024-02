Olmo protiv Modrića: Igrao sam u bombardiranim gradovima u Hrvatskoj, morao sam pomoći

Volim igrati protiv španjolskih momčadi, a još i više kad je s druge strane Madrid. Prošle godine igrali smo u grupnoj fazi, a sad je to u playoffu pa nema veće motivacije, započeo je španjolski reprezentativac Dani Olmo (25) u velikom intervjuu za AS.

Njegov RB Leipzig na domaćem će terenu ugostiti Real Madrid u osmini finala Lige prvaka. Madriđani imaju nekoliko ozlijeđenih nogometaša, među kojima je i odlični Jude Bellingham (20), a priliku za ulazak čeka kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (39).

- Nisu imali sreće, to je istina, ali Real ima mnogo kvalitetnih igrača kako bi pokrili ozlijeđene. Carvajal i Tchouaméni igrali su sve - od stopera do 'desetke', a ne znam u kojem će sastavu zaigrati. Luka Modrić je dokazao da je jedan od najboljih svjetskih igrača, općenito i na svojoj poziciji. Ali tu su mladi igrači poput Bellinghama, Tchouaménija i Camavinge, a uče od njega i veterana poput Kroosa. Znam ih osobno, primjer su na terenu i izvan njega - objasnio je španjolski reprezentativac.

Dani je u Dinamo stigao još 2014. godine, a tad je imao 15. Mislili su Španjolci da mu je to loš potez, a na kraju ga je sve to samo 'lansiralo' u orbitu europskog nogometa.

Foto: Jan Woitas/DPA

- Mnogi su mislili da ću 'nestati s radara' jer sam otišao tako mlad, ali ja sam mislio drugačije. Od tamo sam došao do reprezentacije, a to me nije udaljilo od rodne zemlje - prisjetio se Dani.

Najljepše su riječi o Olmu imali stratezi poput Pepa Guardiole i Luisa Enriquea, a potonji ga je vodio u reprezentaciji. Prokomentirao je i situaciju sa Saudijskom Arabijom te istaknuo da ga nisu zvali, ali i kako ne želi ići tamo. Olmo preko više španjolskih udruga pomaže potrebitima, a radio je to i u Hrvatskoj.

- Mi nogometaši imamo odgovornost prema društvu. U Hrvatskoj sam igrao u gradovima koji su bili bombardirani poput Vukovara. Osjećao sam se kao da moram nekako pomoći Hrvatskoj i tamošnjim obiteljima - objasnio je Olmo.