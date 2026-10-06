Obavijesti

Sport

Komentari 0
'DOČEKALI GA KAO SINA'

Olmo se javio s Poljuda: 'Prema Hrvatima osjećam privrženost i dugujem im! Lijepo je biti ovdje'

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Olmo se javio s Poljuda: 'Prema Hrvatima osjećam privrženost i dugujem im! Lijepo je biti ovdje'
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Španjolska je na svom profilu objavila poseban video u kojem Dani Olmo priča o Hrvatskoj i Hrvatima. U videu su opisali da se sada vratio svom drugom domu te da su ga dočekali kao sina

Admiral

Španjolski nogometni savez izvijestio je u utorak da se Hrvati odnose prema španjolskom reprezentativcu Daniju Olmu kao prema "sinu koji je otišao u potrazi za boljom budućnošću".

Pokretanje videa...

Dani Olmo na hrvatskom otkrio zašto pomaže Vukovaru: Morao sam nešto dati Hrvatskoj VIDEO
Dani Olmo na hrvatskom otkrio zašto pomaže Vukovaru: Morao sam nešto dati Hrvatskoj | Video: Tomislav Gabelić/24sata

"Hrvatska ponovno grli Danija Olma kao sina koji je otišao u potrazi za boljom budućnošću", naveo je savez u tekstu objavljenom na službenoj internetskoj stranici. Objavio je i video u kojem se vidi susret hrvatskih navijača s Olmom u zračnoj luci, gdje se fotografiraju s njim i traže potpise.

Katalonac je igrao u zagrebačkom Dinamu od 2014. do 2020. godine, kada je još bio dječak koji je tek počinjao pokazivati svoj talent u ovom sportu. Sada se s 28 godina vraća u Hrvatsku kao svjetski prvak i igrač Barcelone.

„To je kao moj dom, moj drugi dom, ako tako mogu reći. Prema svim Hrvatima osjećam posebnu privrženost. Ja se osjećam kao jedan od njih, a oni me doživljavaju kao svog sina jer su me gledali kako odrastam i postajem ono što sam danas", kaže Olmo u videu s travnjaka Poljuda.

"Prema meni su se jako dobro odnosili dok sam bio ovdje, ali i kada sam otišao", dodaje ofenzivni vezni nogometaš. Olmo objašnjava da mu igranje u Splitu, iako ne u Zagrebu gdje je proveo adolescenciju, budi vrlo lijepe uspomene.

„Osjećam da im nešto dugujem zbog svega što su mi pružili i zbog svega što su učinili da se osjećam dobro“, kaže dok pozdravlja nogometaše i djelatnike na stadionu Poljud.

Berlin: Susret Španjolske i Hrvatske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu
Berlin: Susret Španjolske i Hrvatske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ondje će od 20.45 sati igrati Hrvatska i Španjolska utakmicu četvrtog kola Lige nacija.

„Prvi put se vraćam u Hrvatsku i imam priliku ovdje igrati. Jedva čekam da utakmica počne“, objašnjava Olmo.

U videu je snimljen i njegov susret s novim klupskim suigračem Dominikom Livakovićem, s kojim je nekada dijelio svlačionicu u Dinamu.

"Lijepo je opet biti ovdje", rekao je Olmo na hrvatskom jeziku na kraju videa.

Hrvatski novinari su mu u ponedjeljak navečer zapljeskali na konferenciji za medije, kada je rekao da je financijski sudjelovao u humanitarnim projektima u Hrvatskoj. Španjolska "desetka" možda bude srdačno pozdravljena i od strane ispunjenih tribina u Splitu, baš kao što je prije tjedan dana ovacijama bila pozdravljena hrvatska "desetka" Luka Modrić u Sevilli, nakon 13 godina provedenih u Real Madridu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola
LJUBAV BIVŠEG DINAMOVCA

Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice
IZBORNIK 'VATRENIH' PRIVATNO

FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice

Slaven Bilić godinama privatni život drži podalje od javnosti, osobito kada je riječ o obitelji. O nogometu rado govori, no privatne detalje rijetko iznosi. Kroz život imao je dva najvažnija ljubavna poglavlja i petero djece
FOTO Najbolja gimnastičarka je detaljno opisala što je napravila s grudima: 'Bile su mi do vrata'
VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Najbolja gimnastičarka je detaljno opisala što je napravila s grudima: 'Bile su mi do vrata'

Slavna gimnastičarka Simone Biles otkrila tajnu svoje tjelesne transformacije! Nakon estetskih operacija, oduševila fanove iskrenošću i samopouzdanjem. Njene priče o borbi i bolu inspiriraju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026