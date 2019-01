Olmov agent već ima ulaz u Real: Brine za Moratu i Nacha

Dani Olmo meta je i Reala, koji bi za njega Dinamu platio 26 milijuna eura. A ne odriče ga se ni Barcelona.

Olmo se nije sa suigračima vratio u Zagreb iz Turske jer ga je Nenad Bjelica počastio na povratku s priprema s dva slobodna dana, pa je Dani otišao u Španjolsku, u posjet obitelji. Jučer je trenirao u Maksimiru. I bit će u Plzenu, predvoditi “modre” u europskom proljeću.

Španjolski nogometaš petu je sezonu u Dinamu, u HNL-u je debitirao u veljači 2015. Danas je najvažniji igrač, prvi krug Europske lige završio je kao najuspješniji dribler (19 driblinga), ispred Hazarda, Kovačića, Williana..., kao i drugi najfauliraniji igrač natjecanja.

U Maksimiru je prošao transformaciju od krilnog do centralnog veznog igrača. U Zagreb je stigao posredstvom Andyja Bare, iako glavnu riječ u njegovu razvoju imaju njegov otac Miguel te agenti Juanma Lopez i Gelu Rodriguez, koji u svojoj “ergeli” imaju Moratu i Nacha. I “ulaznicu” u Real...

- Ne čitam ono što pišu o meni. Koncentriran sam na izazove koji su ispred nas, razmišljam o svakom sljedećem treningu ili utakmici. Svjestan sam kako mi karijera ide dobrim putem, a za ostalo se brinu moj otac i menadžer. Imam privilegij što su oni ‘ljudi iz nogometa’, tako da se ne moram zamarati nebitnim stvarima - rekao nam je u Beleku Dani Olmo.

Baš bi on trebao postati novi rekorder HNL-a, napraviti veći transfer od Marka Pjace (Juventus, 23 milijuna eura) ili Luke Modrića (Tottenham, 21 milijun eura). No do ljeta će sigurno biti član Dinama.

Real Madrid: Nismo poslali ponudu

O ovom se slučaju oglasio i Real.

- Olmo je jedan od igrača koje prate svi klubovi, ali Real Madrid nije poslao nikakvu službenu ponudu - izjavio je dužnosnik 2kraljevskog kluba"..