Olmov menadžer pod istragom je zbog poreznih malverzacija

Španjolski zastupnik Danija Olma i Doyen Sports optuženi za poreznu prijevaru!

Španjolska civilna garda i porezna uprava istražuju u Španjolskoj investicijski fond Doyen Sports sumnjajući na prijevare i utaju poreza prilikom transfera nogometaša i financiranja klubova.

Državno odvjetništvo optužilo je pet osoba a među njima je i Juan Manuel López, tamošnji zastupnik najskupljeg Dinamovog nogometaša Danija Olma.

Istraga je pokrenuta početkom 2018. godine, a prije dva tjedna je istražni sudac odobrio optužnicu protiv Doyen Sports Investment Limiteda te pet osoba povezanih s njime. Optuženi su za utaju poreza i pranje novca.

- Akcija je usmjerena na operacije koje je u Španjolskoj provodio investicijski fond sa sjedištem na Malti i koji je ulagao u kupnju ekonomskih prava na nogometaše. Moguće da je fond prevario poreznu upravu za više od 5 milijuna eura - navedeno je u priopćenju Civilne Garde (Guardia Civil) objavljenom u srijedu.

Foto: Instagram

To policijsko tijelo, zajedno s drugim tijelima poput Nacionalnog ureda za prijevare, provodi istragu u Madridu, Alicanteu, Valenciji, Asturiji, Sevilli, Cádizu, Granadi, Murciji i Balearskim otocima. Temeljem sudskog naloga policija ondje pretražuje domove i prostorije u potrazi za dokaznim materijalima a također je od klubova zatražilo dokumente.

Doyen Sports Investments Limited je investicijski fond osnovan 2011. godine na Malti s kapitalom od 100 milijuna eura. Bavi se kupnjom i prodajom prava na nogometaše, njihovim zastupanjem te upravljanjem njihovim imidžem. Također i financiranjem klubova. Kada stekne nekog igrača dobiva pravo na postotak od njegove prodaje, a klubovi kojima posudi novac imaju obvezu prodati igrače stigne li ponuda viša od dogovorenog iznosa. Doyen tako dobiva kamatu od posuđenog novca ali i postotak od buduće prodaje igrača.

Takve sporazume nazvane Third Party Ownership (Vlasništvo treće strane) zabranila je FIFA. u travnju 2015. „Doyen je nakon toga zadržao dotad formalizirane TPO ugovore te nastavio kreditirati klubove“, navedeno je u obrazloženju istražnog suca u Madridu.

Španjolski krak Doyena vode dvojica ljudi od povjerenja i nekadašnji igrači Atlético Madrida iz 1990-ih godina, Juan Manuel López Martínez i Mariano Aguilar López. Oni su 2011. zajedno s Doyenovim suvlasnikom Neliom Freireom Lucasom osnovali tvrtku Assets 4 Sports u Španjolskoj.

Foto: Instagram

Nju su 2013. godine zamijenili tvrtkom Vela Management na Malti no transfere u španjolskoj ligi nastavili su obavljali iz Španjolske . López i Aguilar su odrađivali transfere uz upute Lucasa iz inozemstva.

- Doyen nije prijavio španjolskoj poreznoj upravi nikakav prihod premda je ekonomski bio usko povezan sa Španjolskom - naveo je istražni sudac.

Doyenovi porezni savjetnik bio je odvjetnički ured Senn Ferrero iz Madrida, čiji je klijent među ostalima i Luka Modrić.

Doyen je posudio 2,5 milijuna eura Atléticu i stjecao prava nad igračima Guilavoguijem i Radamelom Falcaaom. Bio je kupio 50 posto prava nad Kondogbijom i posudio 1,5 milijuna eura Sevilli, stekao 100 posto prava nad Martinsom, kupovao je prava nad igračima Sporting Gijóna, Cádiza...

Doyen je stjecanjem takvih prava nad perspektivnim igračima u zamjenu za posuđivanje novca nelikvidnim španjolskim klubovima ostvario 2013. godine u Španjolskoj dobit od 17,8 milijuna eura a 2014. dobit od 1,9 milijuna eura.

- Čini se da su sporazumi sa španjolskim klubovima bili dogovarani u Španjolskoj putem dvojice zastupnika koji su simulirali poreznu rezidenciju izvan Španjolske (Vela Management) kako ne bi prijavili dobit poreznoj upravi - priopćila je Civilna garda.

Dani Olmo je 2014. godine, kao maloljetnik, prešao besplatno iz podmlatka Barcelone u Dinamo, podatak je Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša. Olmo, Dinamo i Barcelona ne spominju se u sudskom dokumentu ovog slučaja.

Nakon što je platforma Football Leaks počela objavljivati povjerljive dokumente o navodnim poreznim utajama u Španjolskoj od 2015. godine je krovna kompanija Doyen Sports Investments Limited počela dostavljati svoja godišnja izvješća u trgovački registar počevši s 2011. godinom.

Juanma Lopez pod prismotrom

Juan Manuel López, aktualni zastupnik Olma, registriran je kao posrednik u transferima nogometaša pri Španjolskom nogometnom savezu a u ljeto 2016. javio je španjolskoj poreznoj upravi kako je premjestio prebivalište u Švicarsku. Tada je prestao plaćati porez u Španjolskoj. Policija, međutim, sumnja da je i dalje njegova glavna ekonomska aktivnost u Španjolskoj.

Za sudjelovanje u navodnoj prijevari porezne uprave optužena je i njegova životna partnerica Rocio del Carmen Sánchez Ortega. Optužen je i Aguilarov brat Mariano.

Juan Manuel López imao je u srijedu popodne isključen mobitel. Jedan njegov prijatelj u Španjolskoj, s kojim je surađivao u prošlosti, odbio je komentirati slučaj napomenuvši kako “ne zna o čemu se radi”.

Ovaj slučaj je eskalirao u trenutku kada bi 21-godišnji Olmo mogao napustiti Dinamo u potencijalno najvećem transferu u povijesti hrvatske lige. Mediji procjenjuju da bi zainteresirani klub ovog ljeta mogao platiti između 25 i 40 milijuna eura, nakon što je Olmo prije dva tjedna osvojio naslov prvaka Europe s mladom reprezentacijom Španjolske. U četiri odigrane utakmice zabio je tri gola, a jednom je asistirao.

Uz to je dobio nagradu za najboljeg igrača hrvatskog prvenstva prošle sezone, a također je dobio i priznanje za najboljeg mladog igrača u sezoni u kojoj je Dinamo nakon gotovo 50 godina dočekao proljeće u Europi.

Prošli mjesec se na mjesto sportskog direktora u Dinamu, poziciju koja se bavi transferima, vratio Zoran Mamić iz Saudijske Arabije.

Španjolski mediji su zadnjih dana kao moguće zainteresirane klubove za Olma navodili Bayern, Manchester United, PSG-a, Atlético Madrid i Tottenham, a spominjali su i njegov bivši klub Barcelonu iako niti jedan od njih nije javno potvrdio interes.

Olmo: Ne znam ništa

Juan Manuel López, ili skraćeno Juanma, bio je branič Atléticove prve postave 1996. koja je bila osvojila prvenstvo i kup a danas zastupa i napadača crveno-bijelih Álvara Moratu.

- Upravo sam se vratio s kratkog odmora te još uvijek nisam imao priliku sastati se sa svojim zastupnicima i ocem tako da ništa ne znam - rekao je Olmo o svom mogućem odlasku iz Dinama prije nekoliko dana za novine Sport iz Barcelone.

Uz optuženog Juana Manuela Lópeza, zastupa ga i Andy Bara u Hrvatskoj.

- Agencija je zajednička, ima nas više, ali o istrazi ne znam ništa jer tada nisam bio s njima - rekao je Bara. Napominje kako istraga u Španjolskoj nikako ne utječe na Olma i njegovu situaciju.

- Olmo s time nema nikakvih problema, to se ne održava na njega. Ja sam mu menadžer u Hrvatskoj i sve je u redu - dodao je Bara.

Olmo s Dinamom ima ugovor do ljeta 2021. godine te ne odbacuje mogućnost prelaska u niti jedan klub no želi otići ondje gdje će kontinuirano igrati.

- Da, tražimo sportski projekt sličan onome kojeg mi je nudio Dinamo. Projekt sadašnjosti jer ono što želim sada jest igrati. Mlad sam pa vjerujem da puno toga mogu pružiti i sada i u budućnosti - istaknuo je Olmo u razgovoru za Sport.

Kada je dolazio u Dinamo cilj mu je bio dosegnuti razinu na kojoj je sada. “To mi je bila ideja. Biti u ovoj situaciji. Naporno sam radio da bih došao do toga, to mi je nagrada za trud, no još je puno toga ispred mene”, zaključio je.

A ispred njegovog španjolskog zastupnika i ostalih optuženih nastavak je sudskog procesa sa slobode. Osim za prijevaru i utaju poreza optuženi su i za pranje novca.

- Moguće je da postoje činjenice koje ukazuju na pranje novca s obzirom da je novac cirkulirao između raznih zemalja poput Velike Britanije gdje je prebivalište prijavio Aguilar ili Švicarske gdje je prebivalište prijavio López - naveo je u presudi na 32 stranice istražni sudac José de la Mata Amaya.

Njome je prihvatio optužnicu Državnog odvjetništva specijaliziranog za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te odobrio nastavak istrage i sudskog postupka.

„U ovom trenutku se provodi istraga nad pet osoba a nekoliko desetaka osoba će svjedočiti. Osim toga, s obzirom na međunarodnu reperkusiju zatražena je suradnja od nekoliko zemalja“, izvijestila je Civilna garda.