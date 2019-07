Olmov zastupnik se na sudu u Španjolskoj branio šutnjom...

Juanma López, zastupnik Dinamovog nogometaša Danija Olma, branio se u petak šutnjom na sudu u Madridu gdje ga je istražni sudac pitao oko optužbe za utaju poreza u Španjolskoj, rekla je osoba sa suda novinskoj agenciji EFE zamolivši za anonimnost.

Španjolsko državno odvjetništvo optužilo je Lópeza, investicijski fond Doyen Sports Investments Limited, te još četiri osobe. Njih policija istražuje sumnjajući da su od 2013. do 2017. godine trgovali nogometašima i posuđivali novac španjolskim klubovima a da su prilikom toga svjesno i namjerno izbjegli platiti više od 5 milijuna eura poreza.

López je u petak zajedno sa životnom partnericom Rocio del Carmén Sánchez, također optuženom u slučaju, došao na sud u središtu Madrida nakon što je dobio poziv za saslušanje. Oboje su, međutim, odbili odgovarati na pitanja suca José de la Mate Amaye. Ondje su se zadržali oko pola sata pa otišli bez davanja izjava novinarima.

To isto su dan ranije napravili Lópezov suradnik Mariano Aguilar i Aguilarov njegov sin. Peta optužena osoba Nelio Lucas, suvlasnik fonda Doyen Sports Investments Limited, nije u četvrtak došao na sud javivši kako nije u Španjolskoj. Dobio je novi poziv za utorak.

Policija pretražuje objekte

U međuvremenu je policija nastavila pretraživati objekte u Madridu, Alicanteu, Valenciji, Asturiji, Sevilli, Cádizu, Granadi, Murciji i Balearskim otocima u potrazi za dokaznim materijalima. Istražni sudac De la Mata Amaya odobrio je optužnicu prije dva tjedna i dao zeleno svjetlo policiji u nastavku istrage.

Doyen Sports Investments Limited osnovan na Malti optužen je da je preko nogometnih posrednika Lópeza i Aguilara zarađivao na preprodaji igrača i posuđivanju novca a da stečene prihode nisu prijavili španjolskoj poreznoj upravi. Godine 2013. osnovali su na Malti tvrtku Vela Management preko koje su radili, a tužiteljstvo tvrdi kako im je ona služila kao paravan, odnosno da se poslovna aktivnost odvijala u Španjolskoj gdje su trebali platiti porez. Osnivanje te tvrtke porezna uprava smatra prijevarom.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

López i Aguilar su bivši nogometaši Atlético Madrida s kojim su 1996. godine osvojili španjolsko prvenstvo i kup. Doyen je preko njih posuđivao novac Atléticu, Sevilli, Sporting Gijónu i Cádizu a u zamjenu dobivao ekonomska prava nad nekim njihovim igračima te kamate za posuđeni novac. Kada bi stigla ponuda za nekog igrača veća od dogovorenog iznosa ti su klubovi morali prodavati igrače.

Državno odvjetništvo tvrdi da su se svi ti poslovi obavljali u Španjolskoj, a policija je zatražila dokumente od klubova.

López je u ljeto 2016. javio španjolskoj poreznoj upravi kako je premjestio prebivalište u Švicarsku, nakon čega je prestao plaćati poreze u Španjolskoj. Policija, međutim, sumnja da je i nakon toga njegova glavna poslovna aktivnost ostala u Španjolskoj. Aguilar je pak prijavio prebivalište u Velikoj Britaniji, navedeno je odluci suda napisanoj na 32 stranice kojom je odobren nastavak istrage.

Doyen i pet navedenih osoba optuženi su i za pranje novca s obzirom na indicije prema kojima je novac cirkulirao između raznih zemalja poput Švicarske i Velike Britanije, izvijestio je istražni sudac. Lópezova životna partnerica i Aguilarov sin optuženi su za pomaganje i sudjelovanje u prijevari.

Njegov odvjetnik branio i Modrića

Lópezov mobitel je isključen posljednjih dana pa on nije dostupan za komentar. Njegov odvjetnik u ovom procesu je José Antonio Choclán Montalvo koji je među ostalima zastupao Luku Modrića i Cristiana Ronalda, također ranije optužene za utaju poreza u Španjolskoj. On nije odgovorio na upit. Glasnogovornik suda se u petak popodne nije javljao na mobitel.

Foto: Instagram

Juanma López je zastupnik najskupljeg Dinamovog nogometaša Danija Olma koji bi ovo ljeto mogao biti prodan u inozemstvo u najvećem transferu u povijesti hrvatske lige. Njega, međutim, u Hrvatskoj zastupa i posrednik Andy Bara.

Olmo se prije nekoliko dana vratio u Dinamo s odmora i poručio:

- Bio je dobar odmor, a sad pun gas! Imam ugovor s Dinamom do 2021. i došao sam na pripreme, a priče o ponudama me ne zanimaju, to prate moj tata i moj menadžer.