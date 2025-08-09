Omerović kraj beka Rijeke izgledao kao 'tuzlanski Ribery'

StartFragment Nije vruće, al' je sparina. Tako su znale govoriti starije osobe. E, pa, u subotu je u Osijeku bila sparina, a bome je bilo i vruće. U takvom ambijentu, za sve aktere nogometne utakmice, a posebno za igrače, bilo je teško igrati. Unatoč tome, 'bijelo-plavi' su protiv Riječana imali nekoliko izglednih prilika, čak 22 šuta prema golu gostiju, ali završilo je 0-0.

