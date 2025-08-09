Obavijesti

Sport

Komentari 3
KOMENTAR PLUS+

Omerović kraj beka Rijeke izgledao kao 'tuzlanski Ribery'

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Omerović kraj beka Rijeke izgledao kao 'tuzlanski Ribery'
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

OSIJEK - RIJEKA 0-0 Ako prođe Irce, osigurat će najmanje Konferencijsku ligu. Međutim, i utakmica u Osijeku pokazala je da ova Rijeka neće moći kvalitetno igrati na dva kolosijeka

StartFragment Nije vruće, al' je sparina. Tako su znale govoriti starije osobe. E, pa, u subotu je u Osijeku bila sparina, a bome je bilo i vruće. U takvom ambijentu, za sve aktere nogometne utakmice, a posebno za igrače, bilo je teško igrati. Unatoč tome, 'bijelo-plavi' su protiv Riječana imali nekoliko izglednih prilika, čak 22 šuta prema golu gostiju, ali završilo je 0-0.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Strani transferi: Modriću stiže napadač Uniteda? Šeško potpisao za 'crvene vragove'
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Modriću stiže napadač Uniteda? Šeško potpisao za 'crvene vragove'

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije
BRAZILSKA LJEPOTICA

FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije

Brazilski nogometaš Rodrygo (24) koketira s odlaskom iz Real Madrida ovog ljeta, ali prema posljednjim informacijama, ostat će u klubu. Ipak, uz njega više nije influencerica Bruna Rotta
FOTO Najveće navijačice prvaka HNL-a: Koga ljube igrači Rijeke?
KVARNERSKE WAGSICE

FOTO Najveće navijačice prvaka HNL-a: Koga ljube igrači Rijeke?

Toni Fruk vraća se nakon suspenzije i igrat će protiv Osijeka. Najboljeg igrača 'bijelih' bodrit će zaručnica Karla Bobić, a na tribinama Opus Arene naći će se i ljepše polovice drugih Riječana. Evo tko su

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025