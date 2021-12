Dobro raspoloženi stigli su malonogometaši Olmissuma u Lisabon, gdje će do kraja tjedna odigrati tri susreta elitne runde futsal Lige prvaka. Bilo je i smijeha i pjesme u zrakoplovu, kartalo se i zabavljalo, a sve potvrđuje dobru atmosferu među igračima. Opušteni su, no ipak maksimalno fokusirani na ono što ih čeka. Potvrdio je to i trener Duje Maretić na završnoj pres konferenciji uoči početka turnira.

POGLEDAJTE VIDEO: Omišani slave ulazak u elitnu rundu Lige prvaka

- Jako smo zadovoljni što smo ovdje, u domu prvaka Europe. Došli smo prezentirati hrvatski futsal, naša misija je dati sve od sebe u svakoj utakmici. Sutrašnja utakmica sa Sportingom je veliki test za nas, igramo protiv najbolje momčadi u Europi, nakon toga ćemo vidjeti što i kako dalje. Želim vidjeti svoje igrače da daju sve od sebe. Svi me pitaju koje su jake strane Sportinga, a ja im odgovaram, a koje nisu. Oni su prvaci Europe, najbolja momčad i nastojat ćemo anulirati sve njihove prednosti, a ja sam uvjeren da moji momci to mogu napraviti – kazao je trener Duje Maretić.

Sporting je favorit a svoju priliku uz Olmissum će tražiti i ruski Ekaterinburg.

- U glavnoj rundi pokazali smo svoju snagu, no ovdje je favorit Sporting, ponajbolja momčad Europe. Mi ćemo svoju priliku tražiti protiv ostalih protivnika i čekati eventualno posrtanje Sportinga – kazao je trener ruske momčadi Evgenij Davlatshin.

Nizozemski Hovocubo jedina je amaterska momčad na turniru.

- Čestitke kolegama, svi smo stigli u završnih 16 momčadi Lige prvaka i to je veliki uspjeh. Naši protivnici su profesionalci, mi smo u ovom društvu jedini amaterski klub, ali došli smo se prezentirati najbolje što znamo. Jedna od mojih igrača nije došao na turnir jer mora radit, to valjda najbolje govori o našim ambicijama. Prvi put smo u završnici, bit će to zanimljivo iskustvo, mi nismo favoriti ali imamo dosta reprezentativaca koji su igrali s Portugalom nedavno i veselimo se novim iskustvima.

Trener prvog favorita Sportinga, Nuno Dias biranim je riječima govorio o Olmissumu i hrvatskom futsalu.

- Volim gledati hrvatsku reprezentaciju, imate puno talentiranih igrača. Znam da je Olmissum prvi sa samo jednim porazom. Lani smo igrali s Dobovcem za koji su igrali Perić, Matošević i Novak... Omišani su dobra momčad, imaju dosta reprezentativaca, dva jako snažna pivota i momčad su koja može ugroziti svakoga. No mi smo prvaci Europe, igramo na svom terenu i očekujemo prolaz na završni turnir.

Zanimljivo je bilo čuti što treneri sudionika turnira misle o formatu natjecanja, naime, samo pobjednici četiri turnira idu u završni turnir, što praktično zatvara vrata natjecanjima svima osim najvećih favorita.

- Prošle godine zbog pandemije smo imali 'final eight' igralo se kod nas u Hrvatskoj i bilo je to sjajno. Ovaj sustav je dobar ali uz par izmjena, da dalje idu dvije najbolje momčadi u nokaut fazu, ili na 'final eight'. To bi dalo više prilika za manje momčadi - kazao je trener Olmissuma, a s njim se složio i trener Hovocuba.

- Format je ok, ali naravno da morate imati i malo sreće u ždrijebu. Sigurno da bi bilo interesantnije da dva kluba idu dalje, ali mi smo ovdje novi i sigurno da ostali mogu bolje odgovoriti na to pitanje. 'Final eight' bi nesumnjivo bio interesantniji i donio bi dosta za promociju i popularizaciju futsala u Europi.

Nuno Dias je svjestan da je njegova momčad favorit za prolaz dalje, no i on smatra kako bi bilo poštenije da priliku dobiva više klubova.

- Sretan sam što smo upravo mi prepoznati kao kvalitetna momčad, ali ništa mi ne znači to što smo favorit, moramo to pokazati i na terenu. Što se tiče formata natjecanja, pravila su takva i moramo im se povinovati, ali bilo bi fer da se igra na dvije utakmice, kući i u gostima – zaključio je Dias.