On je gospodar Europske lige! Emery peti put osvojio naslov, a prvi mu je donio Ivan Rakitić...

Postoje treneri koji osvajaju trofeje i oni koji postaju sinonim za jedno natjecanje. Unai Emery pripada ovoj drugoj, rjeđoj vrsti. Španjolski stručnjak još je jednom dokazao zašto nosi nadimak "kralj Europske lige", vodeći svoju Aston Villu do naslova u istanbulskom finalu protiv Freiburga. Pobjedom 3-0, Emery je podigao svoj peti pehar u ovom natjecanju, podvig kojim se nijedan drugi trener u povijesti ne može pohvaliti.

Njegov put do vrha bio je impresivan. Od 17 izdanja Europske lige, otkako je natjecanje reformirano 2009. godine, Emery je vodio momčad u čak šest finala. To znači da je u više od trećine finala sudjelovala momčad pod njegovim vodstvom. S ovom pobjedom, osvojio je četvrtinu svih trofeja dodijeljenih u tom razdoblju. Aston Villi je donio prvi veliki europski trofej još od Kupa prvaka 1982. godine, ispisavši novo poglavlje u povijesti kluba iz Birminghama, ali i vlastitoj, već ionako bogatoj karijeri.

Trostruka kruna sa Sevillom i Rakitićeva uloga

Emeryjeva europska dominacija započela je u Andaluziji. Preuzevši Sevillu u siječnju 2013., stvorio je momčad koja je postala strah i trepet na kontinentu. U sezoni 2013./14. poveo je klub do prvog od tri uzastopna naslova. U finalu u Torinu, nakon 120 minuta bez golova, Sevilla je svladala Benficu boljim izvođenjem jedanaesteraca. Ključnu ulogu u tom uspjehu imao je hrvatski veznjak Ivan Rakitić, koji je kao kapetan predvodio momčad i bio proglašen igračem utakmice. Bio je to početak jedne nevjerojatne serije.

Godinu dana kasnije, u Varšavi, pao je ukrajinski Dnipro rezultatom 3-2. Iako su autsajderi poveli, Emeryjeva momčad, predvođena golovima Carlosa Bacce i Gregora Kričoviaka, pokazala je karakter i preokrenula rezultat. Kruna sevillskog razdoblja stigla je 2016. u Baselu, pobjedom protiv Liverpoola Jürgena Kloppa. Ponovno je Emeryjeva momčad morala stizati zaostatak. Daniel Sturridge doveo je Engleze u vodstvo, no Sevilla je u drugom poluvremenu furiozno preokrenula na 3-1, a junak pobjede s dva gola bio je kapetan Coke. S tri uzastopna naslova Emery je postavio standarde koje će teško itko dostići.

Pad u Londonu i uskrsnuće sa "žutom podmornicom"

Nakon odlaska iz Seville, Emeryjev put vodio ga je u Paris Saint-Germain, a zatim u Arsenal. S "topnicima" je ponovno stigao do finala Europske lige 2019., ali u Bakuu je doživio težak poraz. Chelsea je slavio s uvjerljivih 4-1, nanijevši Španjolcu jedini poraz u finalima ovog natjecanja. Bio je to trenutak koji je pokazao da ni on nije nepogrešiv, no bio je to samo privremeni zastoj.

Priliku za iskupljenje dobio je na klupi Villarreala. U sezoni 2020./21. stvorio je još jednu europsku senzaciju. Nakon što je u polufinalu izbacio svoj bivši klub Arsenal, u finalu u Gdanjsku čekao ga je moćni Manchester United. Utakmica je nakon 120 minuta završila 1-1, a pobjednik je odlučen u maratonskom raspucavanju penala.

Svih deset igrača Villarreala bilo je precizno, a tragičar je postao Unitedov golman David de Gea, čiji je udarac obranio njegov kolega Gerónimo Rulli za konačnih 11-10. Bio je to prvi veliki trofej u povijesti Villarreala i Emeryjeva četvrta europska kruna.

Novi izazov, ista dominacija

Dolaskom u Aston Villu, Emery je preuzeo momčad s velikim potencijalom i odmah je pretvorio u ozbiljnog konkurenta, osiguravši im Ligu prvaka kroz prvenstvo. Ipak, njegova specijalnost ponovno je došla do izražaja. S momčadi iz Birminghama je u pohodu na istanbulsko finale upisao 12 pobjeda u 14 utakmica, redom izbacujući Lille, Bolognu i Nottingham Forest. Freiburg, kojem je ovo bilo prvo europsko finale, nije imao nikakve šanse. Iako je uoči finala pokušao smanjiti pritisak, Emeryjeva djela govore više od riječi.

​- Nisam ja 'kralj' ovog natjecanja. Sada sam s Aston Villom u novom poglavlju. Sve što sam napravio je prošlost. Moram pobijediti s igračima koje sada imam, protiv suparnika s kojim se sada suočavamo. Ovo je novi put, novi trenutak i, nadam se, nova era - izjavio je skromno uoči finala.

Ta nova era započela je još jednim trijumfom za španjolskog trenerskog virtuoza.

