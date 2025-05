On je najbolji primjer mladima: Ne treba tražiti idole u Messiju i Yamalu, Luki se divi čitav svijet!

Luka Modrić danas će "otplesati" svoj zadnji ples na Santiago Bernabeuu. Baš onako kako to zaslužuje, kako to i priliči nazivu kluba - kraljevski. Hrvatski nogometaš, legenda "vatrenih" i naš najbolji sportaš svih vremena, završava jednu prelijepu pustolovinu i napušta Real Madrid. Nakon čak 13 godina.

Još od prvih dana Lukin je put bio drugačiji. Kao klinac morao je u izbjeglištvo, iz rodnog doma bježao je pod granatama agresora, pa se nekim drugim, zaobilaznim putom zaljubio u nogomet. U tu toliko voljenu, ali nekad i prilično zajebanu "bubamaru". Dječačka ljubav postala je jednom plavokosom dječaku opsesija, Luka je od najranijih dana nogomet živio - poput profesionalca.

Foto: Instagram

Potpuna predanost najdražoj sporednoj stvari na svijetu krasila ga je od dječačkih dana, a Luka se (za razliku od mnogih) kroz godine nije mijenjao. I nije odstupao od svog načina života, od svojih snova. Pa ni kad je bilo teško, kad su ga neki "stručnjaci" gurnuli u Zrinjski vjeruju kako Luka nije "taj". Ali on se izborio. Baš kao u Interu, Dinamu, Tottenhamu ili Realu.

Velika većina naših klinaca i dalje je opčinjena Leom Messijem ili Cristianom Ronaldom, onim najmlađima je nogometni idol danas Lamine Yamal, svatko ima nekoga za svoj gušt. Ali želite li vidjeti pravog profesionalca, pravog "frajera", formiranog čovjeka i igrača s jasnim stavom, onda se dečki ugledajte na Luku.

U njegovom životu nema afera, nema ludih provoda, nema pijančevanja. Nema zlatnih automobila, lanaca oko vrata. Nema ni influenserskih poruka na društvenim mrežama, tek čist i jasan plan kako već sutra biti još bolji. Bez obzira imao li 28, 33, 36 ili 39 godina. Luka je znao što želi, Luka je znao kako uspjeti.

Foto: Instagram

I baš zato je toliko velik u očima cijelog svijeta. Luka je jedan od posljednjih nogometnih romantičara modernog doba, jedan od rijetkih nogometaša koji i dalje živi "za", a ne "od" nogometa. I s toliko godina na leđima, toliko trofeja iza sebe, Luka i dalje pazi na nutricionističke preporuke, pravilan san, inidividualni rad, prevenciju od ozljeda... sve kao da mu je tek 18. A tako, uostalom, i igra.

I baš zbog toga je Luka "taj", onaj u kojeg bi se mladi, talentirani i perspektivni nogometaši diljem svijeta trebali ugledati. Za uspjeh nisu potrebne tetovaže, niti "bijesni" automobili, za to je potreban tek predan rad. I jasan plan, jasna vizija kako uspjeti. I u svakom trenutku biti profesionalac. Luka je to uspio, od prvog do zadnjeg dana. Svaka čast...